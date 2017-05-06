Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Türkiye Vodafone Vakfı, ülkemizi dijital geleceğe taşıma hedefiyle başlattığı “Yarını Kodlayanlar” projesinde hedef büyüttü. Habitat iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında bugüne kadar 6 ilde 1.800’ü aşkın çocuğa ulaşan Vodafone, 2017 yılında 30 ilde tam 10 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca şubat ayında Şanlıurfa’da Suriyeli çocuklara da kodlama eğitimi vermeye başlayan Vodafone, “Yarını Kodlayanlar” projesine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki operasyonunu da dâhil edecek ve Lefkoşalı çocuklara kodlama öğretecek. Vodafone, “Yarını Kodlayanlar” projesinin yeni döneminde coğrafi kapsamın yanı sıra eğitim içeriklerini de genişletiyor. Buna göre, MIT’nin çocuklara yönelik temel kodlama programı Scratch’in yanı sıra Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. “Yarını Kodlayanlar” ile teknoloji tüketen değil üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “OECD’nin son raporuna göre, bugünün çocuklarının yüzde 65’i henüz keşfedilmemiş işlerde çalışacak. Diğer yandan, STEM eğitimi ve meslekleri yaygınlaşıyor. ABD’de yapılan tahminler, matematik, bilgisayar sistem analizi, sistem yazılımı ve biyomedikal mühendislik gibi alanlardaki mesleklerde 2020’ye kadar yüzde 65’e varan oranlarda artış beklendiğini gösteriyor. Kodlama, dünya çapında STEM yaklaşımının ve eğitim müfredatlarının vazgeçilmez bir parçasını oluşturuyor. Çocuklara nasıl matematik öğretiliyorsa, kodlama da öğretiliyor. Kodlamanın tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir eğitim politikası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise 81 ilde 3 bin gönüllü eğitmen ile hizmet verdiklerini belirterek, “2008’de Vodafone ile Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak projemiz ile 81 ilde binlerce gönüllü bilişim elçimizle 1 milyon kişiye bilgisayar kullanmayı öğrettik. Şimdi bu başarılı ağ çocuklara kodlama öğretmek için büyük bir potansiyel sunuyor. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizi yeni döneminde bir üst seviyeye taşıyoruz ve tüm Türkiye’yi kapsıyoruz. Çocuklarımızın dijital yetkinliklerini artırmak için onlara Arduino eğitimleri vereceğiz. Bu eğitimlerle çocuklarımıza yeni ufuklar açacağız” diye konuştu.

Eğitimlere Arduino da ekleniyor

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor. Yeni dönemde yaşları 10-14 arasında değişen öğrencilere Arduino eğitimleri de verilecek. Teknik uzmanlığı olmayan insanlar için tasarlanan, kullanım kolaylığı sunan ve açık donanım özelliğine sahip olan Arduino, çocuklara kendi ısı ölçerlerini ya da uzaktan kumandalı araçlarını yapma imkânı veriyor.