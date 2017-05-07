Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yolcunun kendi dilinde konuşan bir kabin görevlisi görerek rahatlamasını amaçlayan THY’de çoğunluğu Rusça, Fransızca ve Arapça bilenlerden oluşan 48 yabancı hostes hizmet veriyor. Onlardan üçü ise Pakistanlı Züleyha Akram, Kırgız Oksana Likhonina ve Kazak Zarına Zhanerge. Gazete ilanıyla girdiği THY’de 4 yıldır kabin görevlisi olarak çalışan Oksana Likhonina ağırlıklı olarak Rusça konuşulan bölgelere uçuyor. Rusça dışında Kırgızca, Türkçe, İngilizce de konuşabilen Likhonina, “Ailem Kırgizistan’da bulunuyor. Bahçelievler’de oturuyorum. Çok güzel insanların yanında yaşıyorum. Komşularımdan çok memnunum. Türkiye’de bayram olunca bize özel yemekler getiriyorlar. Kapımızı çalıyorlar. Türkiye’de insanlar gerçekten çok yardımsever. Kendimi yalnız hissetmiyorum burada. İstanbul’da çok güzel yerler var. Özellikle Boğaz’daki Bebek ve Rumelihisarı hattı bana iyi geliyor. Eminönü ve Karaköy sahilini de seviyorum” dedi. THY sayesinde İstanbul’da yuvasını kurduğunu belirten Pakistanlı Züleyha Akram da “4 senedir buradayım. Kendimi İstanbul’da olmaktan ve THY’de çalışmaktan dolayı çok iyi hissediyorum. Burada evlendim, bir ailem oldu. Burada hayat çok güzel. Bayram misafirliklerini çok seviyorum. Burada Türklerle zaten aile gibiyiz. Bir markete ‘gittiğimde bana kardeşim’ diye hitap edilmesi çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu. İstanbul’da yaşadığını söyleyen Kazak Zarına Zhanerge ise “Dışarı çıktığımda herkes bana yardımcı oluyor. Burada hiç yabancılık çekmedik” diyerek Türkiye’ye olan sevgisini dile getiriyor

Tuncer Cengiz İSTANBUL İHA



4 ayda 50 milyon yolcu havalandı

Yılın ilk dört ayında direkt transit dâhil toplam yolcu trafiği 50 milyon 292 bin 77 olarak gerçekleşti. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre nisan ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı iç hatlarda 8 milyon 705 bin 200, dış hatlarda 6 milyon 44 bin 104 oldu. Söz konusu ayda 14 milyon 777 bin 820 transit yolcu Türkiye üzerinden uçuş yaparken yılın ilk 4 ayında transit dâhil toplam yolcu trafiği 50 milyon 292 bin 77’ye ulaştı. Bu dönemde yük trafiği ise 906 bin 52 ton oldu.