Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK İSTANBUL - Son 3 yılda 7 bini aşkın konut satış rakamına ulaşan Nef, lüks segmentteki ilk yazlık projesi için Bodrum Yalıkavak’ı tercih etti. Üç tarafı denizlerle çevrili 116 dönüm büyüklüğündeki bir alanda hayata geçirilecek proje, 460 metre uzunluğunda sahil ile 2 bin metrekare kumsalı içinde barındırıyor. Değeri 300 milyon avroyu bulan projeyle ilgili konuşan Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, Nef’in lüks konut segmentindeki ilk projesi olacak Nef Yalıkavak’ın Bodrum’daki lüks konuta ilişkin ezberleri bozacağını söyledi. Sahil kasabası hayatı vadeden Nef Yalıkavak’ta her detayı titizlikle planlandıklarını kaydeden Timur “Villaların ve rezidansların yer alacağı bu yeni projemizde, lüks ve konforu Ege’nin doğallığıyla birleştiriyoruz” dedi.



BANYAN TREE GELİYOR

Nef Yalıkavak, Singapurlu lüks otel ve spa zinciri Banyan Tree’nin de Avrupa ve Türkiye’ye giriş destinasyonu olacak. 35 milyon avro yatırımla Bodrum’da hayata geçecek Banyan Tree ile anlaşma sürecinden bahseden Erden Timur, “Görüşmelere 15 Temmuz’dan önce başlamıştık ve Banyan Tree’nin Türkiye’ye olan güveni ve uzun vadeli planları sebebiyle 15 Temmuz anlaşma sürecimize etki etmedi. Ekim 2016’da ise imzaları attık” diye konuştu. Asya, Amerika, Afrika ve Orta Doğu’da 28 farklı ülkede, 40’ı aşkın otel ve tatil köyü ile hizmet veren Banyan Tree ile Nef’in sözleşmesi 20 yıllık bir süreci kapsıyor.



ÜÇTE BİRİ SATILDI

Yalıkavak’taki projede 389 adet villa ve rezidans bulunuyor. Projede konumlanacak 30 adet özel rezidansın işletmesinin Banyan Tree’ye ait olacağının bilgisini veren Timur “Banyan Tree Oteli 2019 yazında açılacak. Geriye kalan ve 2018 yazında teslimini planladığımız 359 bağımsız birimin 120 adetinin satışını şimdiden kendi müşterilerimize gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. Banyan Tree müşterilerine sunulan özel avantajlardan da bahseden Timur, şöyle konuştu: Banyan Tree’den rezidans alan bir yatırımcı, her yıl belirli bir süre Bodrum’da kalıp, diğer zamanlarda konutunu Banyan Tree’nin işletmesine verebiliyor ve gelir elde edebiliyor. Ayrıca dilerse Bodrum’da kalmak yerine, bu hakkını Banyan Tree’nin bulunduğu Tayland, Vietnam, Meksika, Maldivler gibi 40’ı aşkın noktada kalarak da değerlendirebiliyor.



365 bin avrodan başlıyor

Nef Yalıkavak projesinde rezidans ve villaların ortalama metrekare satış fiyatının 3.750 avro ile 4.500 avro arasında değişeceğini belirten Erden Timur “En küçük bağımsız birim 89 metrekare olacak ve fiyatı 365 bin avrodan başlayacak” diye konuştu.