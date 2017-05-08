Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan Eraslan

Kadınların alışveriş tutkusu, yeni ürün denerken de kendisini gösteriyor. Araştırma şirketi Nielsen, ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ araştırmasında, tüketicilerin yüzde 60’ının yeni ürünleri denemeyi sevdiğini ortaya koydu. 12 ilde 4 bin 109 tüketici ile yüz yüze yapılan araştırmaya göre yeni ürünü deneyen tüketicilerin, bu ürünü satın alırken öncelikle fiyata baktığını da ortaya koyuyor. İşte araştırmanın sonuçları:

¥ Katılımcıların yüzde 30’u pazarda yeteri kadar yeni ürün olmadığını düşünüyor.

¥ Yüzde 37’si ürünler ‘yenilikçi’ ise daha fazla ödemeye hazır.

¥ Tüketicilerin yüzde 56’sı yeni ürünü, fiyatı uygunsa alacağını söylüyor.

¥ Kadınlar yeni ürünleri denerken, ‘yeni’ etiketli bir ürün almaya daha eğimli.

¥ ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ logosunu gören de satın alma isteği artıyor.

¥ Bu logo reklamlarda kullanıldıysa reklama güven yüzde 50 artıyor.