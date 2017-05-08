Canan Eraslan
Kadınların alışveriş tutkusu, yeni ürün denerken de kendisini gösteriyor. Araştırma şirketi Nielsen, ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ araştırmasında, tüketicilerin yüzde 60’ının yeni ürünleri denemeyi sevdiğini ortaya koydu. 12 ilde 4 bin 109 tüketici ile yüz yüze yapılan araştırmaya göre yeni ürünü deneyen tüketicilerin, bu ürünü satın alırken öncelikle fiyata baktığını da ortaya koyuyor. İşte araştırmanın sonuçları:
¥ Katılımcıların yüzde 30’u pazarda yeteri kadar yeni ürün olmadığını düşünüyor.
¥ Yüzde 37’si ürünler ‘yenilikçi’ ise daha fazla ödemeye hazır.
¥ Tüketicilerin yüzde 56’sı yeni ürünü, fiyatı uygunsa alacağını söylüyor.
¥ Kadınlar yeni ürünleri denerken, ‘yeni’ etiketli bir ürün almaya daha eğimli.
¥ ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ logosunu gören de satın alma isteği artıyor.
¥ Bu logo reklamlarda kullanıldıysa reklama güven yüzde 50 artıyor.