Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm sektörü, 3 günlük tatile hazırlanıyor. 1 Mayıs’ın pazartesiye denk gelip 3 gün tatile imkân vermesinin ardından, 19 Mayıs’ın da cumaya gelmesi yeni bir 3 günlük tatil için turizmcilerin beklentisini artırdı. Bu tarihlerde uçak ve otobüs bileti talebinde yoğunluk dikkat çekerken, turizm tesisleri de hazırlıklarını yoğunlaştırdı. 1 Mayıs tatilinde olduğu gibi son dakikaya bırakıp ‘yerimiz yok’ cevabıyla karşılaşmak istemeyen tatilciler, günler öncesinden rezervasyon yapmaya başladı. Özellikle Marmara’ya yakın tatil yöreleri olan Cunda, Avşa, Gökçeada, Bozcaada gibi turistik beldelerdeki tesislerde yüzde 80 doluluğa ulaşıldı. 3 günlük tatilde yüzde 100 doluluğa ulaşılması bekleniyor.

Antalya ve İzmir gibi sıcaklığın Marmara’dan daha yüksek olduğu illere ise yarın için bilet alanlar 170 ile 270 lira arasında değişen fiyatlara bilet bulabilirken, 18 ve 19 Mayıs için bütün biletler satıldı. İstanbul hareketli seferlerde, sadece 21 Mayıs’a yer bulunabilirken, bilet fiyatları 500 lirayı buluyor.