Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde beş kıtada 1.6 milyondan fazla araç filosunu yöneten LeasePlan, ülkemizde sadece internet platformu olarak çalışan Tıkla Kirala ile 3 yılda 1700 adetlik portföye ulaştı. 11 binin üzerinde üye sayısını aşan site ile sadece internetten 2700 üzerinde kiralama yapan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “tıklakirala.com’u 2012’de Türkiye'de bir ilk olarak lanse etmiştik. Müşterilerimiz teklif hazırlamasını bile beklemeden hızlı şekilde istedikleri araç için fiyat alabiliyorlar. Günümüzde zaman çok kıymetli şimdi de sitemizde bir sadakat programı üzerine çalışıyoruz” dedi.