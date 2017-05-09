Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Bilgi GÜRCİSTAN - Zorlu Tekstil, komşu ülkelerle birlikte bu ülkelerin çevresindeki bölgelerde büyüme stratejisine hız verdi. Satış noktalarını 5 yıl içinde 2 katına çıkarmayı hedefleyen Zorlu Tekstil Grubu, yaklaşık 700 milyon nüfusa sahip pazarda TAÇ markasıyla sürdürdüğü liderliğini daha da sağlamlaştırmak için çalışıyor. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yaptıkları yatırımlara değinen Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Vedat Aydın “Kendi markalarımıza ait mağazalarla büyüme stratejimizi Türkiye’nin etrafındaki 700 milyonluk nüfusa sahip ülkelerde de güçlü bir şekilde hayata geçiriyoruz. Ağırlıklı olarak TAÇ ile geliştiğimiz pazarda 5 yıl içinde 1.600 noktada tüketiciye ulaşacağız. 20 yıldır bölgede var olan TAÇ, en çok bilinen ve tanınan marka. Hatta pazarda taklitlerimiz bile çıktı. Ayrıca, bir müşteri, ne sebep bildirirse bildirsin, ürünleri geri vermek istediklerinde hiç sıkıntı çıkarmadan alıyoruz. Markamıza olan güven en üst seviyede. Her vatandaş için istedikleri kaliteye ve fiyata ürün sunuyoruz. Türkiye’de TAÇ bizim için ne ise, burada aynı. Rusya pazarı ile başladığımız yolculuğumuz bugün BDT üyeleri, Arap ülkeleri, İran, Kazakistan, Ukrayna, Azerbaycan ve Gürcistan dahil olmak üzere 18 ülkede devam ediyor. Rusya’da 100 milyon dolar seviyesini yakalamak üzereyken önce ekonomik sonrasında da uçak krizi patlak vermişti. Fakat son dönemde Rusya ile ihracat tekrar yükselişe geçti” dedi.



Yurt dışında 800’e yakın noktada TAÇ’ın tüketiciyle buluştuğunu ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: Gürcistan’da 2014’den bu yana hizmet veriyoruz. 3 yıl içinde 8 mağazaya ulaştık ve bu sayıyı 2020’ye kadar 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. İran’da ise, 55 mağazamız var. Ayrıca Avrupa’nın lider ev tekstil ve polyester iplik üreticisi konumundayız. 2020 yılına kadar ciromuzu 2 kat artırarak 1.2 milyar dolara, ihracat rakamını da 300 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin perde ihracatının yüzde 18’ini, nevresim ihracatının da yüzde 40’nı gerçekleştiriyoruz.



Amerikalı şirketin 200 mağazasına Valeron’la girdi

Zorlu Tekstil Grubu, Avrupa ve ABD’deki perakendecilerin iş ortağı olmayı da sürdürüyor. Valeron’la yüksek gelirli kesime hitap eden firma, ABD’li ev tekstili zincirlerinden Bed Bath & Beyond’un 200 mağazasında Valeron’la yer alıyor.