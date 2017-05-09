Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 11,5 milyon emekliye, aylıkları karşılığında banka promosyonu verilebilmesini sağlayan protokolün SGK ile 18 banka arasında imzalanmasının ardından, milyonlarca emekli bankaların kapısını çaldı.SGK ile Ziraat Bankası arasında 1 Şubat'ta imzalanan ilk protokolden bugüne kadar yaklaşık 9 milyon 620 bin 928 emekli, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulundu.Aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 9 milyon 296 bin 886'sına, toplam 3 milyar 525 milyon 706 bin 135 lira ödendi.Ödemelerde 4 milyon 37 bin 762 emekliye toplam 1 milyar 535 milyon 33 bin 238 lirayla Ziraat Bankası ilk sırada geldi. Bu bankayı, 1 milyon 554 bin 521 emekliye 571 milyon 41 bin 644 lira ödeyen Halk Bankası, 861 bin 784 kişiye 330 milyon 692 bin 100 lira ödeyen Vakıflar Bankası ve 680 bin 509 emekliye 252 milyon 181 bin 875 lira ödeyen PTT takip etti.