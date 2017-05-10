Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya, Burdur ve Isparta başta olmak üzere Türkiye genelinde 81 ilde elektrik satış hizmeti veren CK Akdeniz Elektrik'in yeni tarifesi 'Enerjim Kamu', sektörde kamu personeline sunulan ilk ve tek tarife olma özelliğini taşıyor. Aylık elektrik faturası ortalama 82 lira ve üzerinde olan kamu çalışanı ya da emeklilerinin yararlanabileceği tarifede ulusal elektriğin birim fiyatı üzerinden yüzde 5 indirim yapılıyor. Söz konusu tarifeden kamu personelinin yanı sıra serbest tüketici hakkı olan üç yakını da faydalanabiliyor. Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre Türkiye genelinde kamu çalışanlarının sayısı yaklaşık 3.3 milyon kişiyi buluyor.

YARARLANMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

Elektrik perakende satışında kamu segmentine yönelik başka bir tarife olmadığının altını çizen CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, "Bu alanda bir eksik olduğunu görerek çalışan ve emekli ayrımı yapmaksızın tüm kamu personelini kapsayan 'Enerjim Kamu' tarifesini çıkardık. Abonelerimizin farklı beklentilerine yanıt vermek, sektörde ilklere imza atmak bizi mutlu ediyor. Enerjim Kamu tarifesine geçmek isteyenlerin serbest tüketici şartlarını taşımaları ve kamu personel kimliğini ibraz etmeleri gerekiyor" dedi.