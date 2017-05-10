Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yükselen işsizliğe rağmen, yevmiye karşılığı işlerden tutun da kadrolu işlere kadar birçok alanda çalışacak eleman sıkıntısı yaşanıyor. Rize’deki çay üreticilerinin sıkıntısı da aynı. Çay toplamaya işçi bulamayan üreticiler, çevre ülkelerden gelenlere milyonlarca dolar ödüyor. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, her yıl yaş çay hasadında yerli işçi problemi sebebiyle yaklaşık 120-130 milyon doların ülke dışına gittiğini söyledi. Erdoğan “İŞKUR verileri işsizliğin yoğun olduğunu gösteriyor ama çay toplayacak işçi bulamıyoruz. Geçen yıl 30 binin üzerinde kişi çay sektöründe, tarlada, taşıma ve yüklemede çalıştı. Mayıs ayında gelip eylülde dönen her yabancı işçi yaklaşık 3-4 bin dolar kazanıyor” dedi. Özellikle Gürcistan ve Azerbaycan’dan yoğun olarak işçi geldiğine vurgu yapan Mehmet Erdoğan “Çayın gerek toplanması gerek taşınmasında şirketleşmeye gidilmesi şart. Vatandaş kendi çayını toplayamıyorsa şirkette sigortalı insanlar bu işi yapabilmeli. Kışın farklı işlerde kamu yararına çalışanlar yazın çay toplayabilir. Yevmiye 80-100 lira arasında. Ramazanda 140 lirayı buluyor” diye konuştu.