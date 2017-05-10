Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'de YPG'ye ağır silah yardımına onay vermesi, döviz ve hisse senedi piyasalarında jeopolitik kaygıları yükseltti.



DOLAR VE EURO YÜKSELİŞE GEÇTİ

Döviz piyasalarında dolar dünkü 3.58-3.59 lira düzeyinden hızlı tırmanışla 3.6255 liraya kadar yükselirken, euro da 3.9513 lirayı gördü. Daha sonra dolar 3.61-3.62 lira aralığına, euro da 3.94-3.95 lira aralığına çekildi.

YPG haberi Borsa İstanbul'da hisse senedi satışlarına da neden oldu ve dün 95 bin 323 puan ile rekor düzeye tırmanan BIST 100 Endeksi yüzde 0.22 düşüşle 95 bin 115 puandan açıldı.