Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin yumurta ihracatında rakibi olan ülkelerde yaşanan kuş gribi vakaları, ihracatı değer bazında yüzde 59 artırdı.AA muhabirinin, Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin geçen yılın ocak-nisan döneminde 83 milyon 588 bin dolar olan yumurta ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 59 artarak 132 milyon 516 bin dolara ulaştı.Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yumurta ihracatında rakibi olan İran, Ukrayna ve İspanya gibi ülkelerde görülen kuş gribi vakaları nedeniyle bu ülkelerin yumurta ve beyaz et ticareti yapamadığına dikkati çekti.

Kuş gribi vakalarının yanı sıra yumurta sektörünün alıcı ülkelere sunduğu haftalık fiyat uygulamasının da ihracat artışında etkili olduğunu ifade eden Girit, şöyle konuştu:

"Özellikle hakim olduğumuz Irak pazarında en büyük rakiplerimiz İran ve Ukrayna'daki çiftliklerde görülen kuş gribi, Türk yumurtasına talebi anormal ölçüde artırdı. Ön siparişlerle daha tavuktan çıkmamış yumurtaları sattık."Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya da "Temmuz ve ağustos ayına kadar bu yoğunlukta ihracat yapacağımızı düşünüyoruz." dedi.