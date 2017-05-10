İstanbul Kapalıçarşı’da 141,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,75 liradan, 933 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 950 liradan, 129,30 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133,30 liradan, 911 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 930 liradan, 455 liradan alınan Yarım Ziynet 465 liradan, 228 liradan alınan Çeyrek Ziynet 233 liradan satılıyor.
Gram altın ne kadar?
10.05.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,75 lira oldu.
Etiketler : Gram altın,
472136 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/472136.aspx
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