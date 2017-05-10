Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, 6736 sayılı Yapılandırma Kanunu ile ilgili açıklamada bulunarak, “Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükünün azaltılması ve mükelleflerimize de birikmiş olan borçlarını ödemede kolaylık sağlaması için 6736 sayılı kanun çıkarıldı. Bir takım ihlaller olması sebebiyle yapılan bu yapılandırmada mükelleflerimizi ihlalden korumaya çalıştık. Yasanın getirdiği imkanlarla alakalı, taksit ödemeleri konusuna ve yapacağımız faaliyetler hakkında basın aracılığıyla mükelleflerimizle paylaşmak istiyoruz" dedi. Kanunun getirdiği avantajlardan yararlanmanın şartlarını açıklayan Karakaş, "İlk taksiti ödeyenler ikinci taksiti ödeyecek. İlk taksiti ödememiş olup ihlale düşen mükelleflerimiz için ise asıl avantaj, herhangi bir ceza ödemeksizin 31 Mayıs’a kadar iki taksiti de ödemek olacak. 31 Mayıs tarihi bu yüzden önemli bir tarih. Bu yapılandırma hakkında gereken bilgilendirmeyi birçok yerde yapmaya devam edeceğiz. Bizim gösterdiğimiz hassasiyet gibi mükelleflerimizden de aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz” diye konuştu.