Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Turkcell mağazalarında dijital dönüşüme Beylikdüzü’nden başlayan Turkcell, toplam 540 milyon lira yatırım yapacak. Yıl sonuna kadar ise Türkiye genelindeki yaklaşık 1.780 mağazanın dönüşümü hedefleniyor. Şu ana kadar 73 mağazanın dönüşümünün tamamlandığını belirten Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan “Ücretsiz internet bağlantısının sunulacağı mağazalarda müşteriler, cihazları canlı olarak deneyimleyebilecek. Müşteriler mağazadan çıkmadan online sipariş verebilecek. Mağaza içinde bulunan “destek hattı” sayesinde yabancı müşteriler Arapça, Rusça ve İngilizce dillerinde anında canlı destek alırken işitme engelli müşteriler de işaret diliyle görüntülü hizmet alabilecek” dedi. Turkcell mağazalarından kâğıdı tümüyle kaldıracaklarının altını çizen Erkan “Tüm müşterilerimiz işlemlerini tabletlerden yapacak, imzayı dahi dijital olarak atacak” diye konuştu. Erkan, dijital mağazacılık kapsamında 5 bin çalışanın eğitimden geçirilerek sertifika verildiğini söyledi.