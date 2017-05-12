Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından sağlanan krediden faydalanan 20 kadın Kırıkdağ Köyü'nde 1000 metre kare alana iki sera kurdu. 250 bin TL destekle kurulan seralardan birinde salatalık, birinde de 15 farklı süs bitkisi yetiştiren kadınlar, bu yıl ürün almaya başladı.

ZAP VADİSİ HER TÜRLÜ SEBZE VE MEYVECİLİĞE ELVERİŞLİ

Kırıkdağ Köyü'ndeki seralarda inceleme yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Vahap Şimşek, bu projenin çiçeklerin özü adında bir kooperatifle başladığını söyledi. Şimşek, şöyle dedi:

"Bakanlığımızın eğitim Yayım ve Yayınlar Başkanlığı'nın desteklediği DAP idaresinden seralarımızın kurulumunda destek aldık. İki adet seramız bulunmakta. Burada hem çiçek, hem de sebze üreteceğiz. Zap Vadisi hem sebzecilik, hem meyvecilik, hem de çiçekçilik için çok uygun. İlimizde çiçekçilik anlamında kurulan ilk seramızdır. Serada 15 çeşit çiçeğimiz var. Bir seramızda da salatalık yetiştiriyoruz. Bu seralarımızdan yaklaşık 8-10 ton ürün bekliyoruz. Sera kurarak iş hayatına atılan 20 kadın ise yaptıkları işten memnun. Aile bütçesine katkı sunmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten kadınlar,"Daha önce Hakkari'de kadınların dışarı çıkması bile ayıp sayılıyordu. Ama biz bu tabuyu yıktık ve kendi işimizi kurduk. Bize bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyoruz ve kadınların iş hayatına atılmalarını bekliyoruz."