Açılışta BIST 100 endeksi 172,46 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,06 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,41 ile gıda, içecek oldu.Dün, 96.491,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki satış dalgasının etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybıyla 95.114,06 puandan tamamladı.
Borsa güne yükselişle başladı
12.05.2017 - 10:07 | Son Güncelleme: 12.05.2017 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 95.286,52 puandan başladı.
Etiketler : borsa istanbul,
472716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/472716.aspx
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