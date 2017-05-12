Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi 172,46 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,06 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,41 ile gıda, içecek oldu.Dün, 96.491,03 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki satış dalgasının etkisiyle düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 değer kaybıyla 95.114,06 puandan tamamladı.