Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK İSTANBUL

Akproje, Ertok Yapı ve Kaysel İnşaat ortaklığıyla Beylikdüzü’nde hayata geçirilen ‘Akros İstanbul’ görücüye çıktı. Latincede ‘zirve’ anlamına gelen ‘Akros’tan adını alan proje 125 metreyle bölgenin en yüksek binası olarak inşa ediliyor. 150 milyon liralık yatırım değerine sahip, biri 35 diğer ikisi 18 katlı 3 blok şeklinde yükselen Akros İstanbul, 496 konut ve 33 ticari üniteden oluşuyor. Projede büyüklükleri 79 ila 312 metrekare arasında değişen stüdyo, 1+1, 2+1 ve 5+1 konut seçenekleri yer alıyor. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Akproje Yönetim Kurulu Başkanı Adem Soytekin, Akproje-Ertok ve Kaysel’den oluşan konsorsiyumun 7 projede ortaklığının olduğunu belirterek, “2 projeyi teslim ettik, 3 projenin inşaatı devam ediyor, 2 yeni proje de ruhsat aşamasında” dedi.

330 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Akros İstanbul’da dairelerin satış fiyatının 330 bin TL’den, metrekare birim fiyatlarının ise 3.800 TL’den başladığını kaydeden Soytekin “Teslimlerini Aralık 2018’de gerçekleştireceğimiz ‘Akros İstanbul’, hem yatırım hem de oturum amaçlı konut sahibi olmak isteyenlere 60 ay 0, 120 ay 0,45 faizle ödeme kolaylığı sağlıyor” diye konuştu. Akproje Yönetim Kurulu Üyesi ve Akros İstanbul Satış Koordinatörü Şenol Doğan da, 2017’de satışa çıkaracakları 3 projenin toplam yatırım bedelinin 200 milyon TL olduğunu, 2018’de satışa çıkacakları 2 projenin yatırım bedelinin ise 450 milyon TL olacağını ifade etti. Grup şirketlerinin 2016 cirosunun 500 milyon TL olduğunu söyleyen Doğan, “2017 yılı için 600 milyon TL, 2020 yılında da 1 milyar TL’lik bir ciro hedefleniyor” ifadelerini kullandı.