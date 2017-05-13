Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR izmir

Perakende sektörü son 3 yılda dijital bir dönüşümden geçiyor. Sektörün öncülerinden olan Arçelik de dijitalleşerek büyümeye odaklandı. Şirket, teknolojiyle 6,45 milyar lira olan cirosunu 5 yıl içerisinde ikiye katlayarak, dünyanın en güçlü 250 perakende devi arasına girmeyi hedefliyor. Hedefine ulaşabilmek için ilk adımını da İzmir’de attı. İzmir Asmaçatı alışveriş merkezinde ‘yeni nesil’ mağazasının açılışını yapan Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, “Dijital çağın trendleriyle uyumlu olarak tasarladığımız mağazalarımızda, müşteri deneyimini odağımıza alıyoruz. Müşterinin Arçelik’le ilişkisini derinleştiren bu yeni platform ile müşterimizi daha yakından tanıyacak ve anlayacak, onlarla kesintisiz iletişim kuracağız” dedi.

200 YENİ MAĞAZA AÇACAK

Yıl sonuna kadar 200 ‘yeni nesil’ mağaza açacaklarını bildiren Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer de, 3 yıl içerisinde 800 eski mağazayı da dijital hâle getireceklerini belirtti. Dinçer, “Mağazalarımızda yılda 120 milyon müşteriyi ağırlıyoruz. 5 yıl içerisinde ziyaretçi sayımızı yılda 200 milyon kişiye çıkaracağız” diye konuştu. 5 yılın sonunda ise dünyanın en büyük 250 perakende şirketi arasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Dinçer, “2016’da 6,45 milyar lira ciroya ulaştık. Dijital mağazalarla ciroda iki kat artış bekliyoruz. Ayrıca 2018 yılı Nisan ayında İspanya’nın Madrid şehrinde düzenlenecek Dünya Perakende Kongresi’nde ‘Perakende Oscarı’na aday olacağız” dedi. Online ve fiziki mağazaları da birleştireceklerini ifade eden Dinçer, internetten sipariş veren müşterilerin ürünlerini kargo bedeli ödemeksizin en yakın Arçelik bayisinden alabileceğini kaydetti. Dinçer, uygulamanın yıl sonunda hayata geçirileceğini söyledi.

BEYAZ EŞYADA %43 ARTIŞ

Beyaz eşyada ÖTV indirimine de değinen Dinçer “Yılın ilk üç ayında sektörün satışları yüzde 36 arttı. Arçelik’in satışları ise yüzde 43 artış gösterdi. Eylül sonuna kadar sürecek ÖTV kampanyası sektörün iyi bir yıl geçirmesini sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Müşteriyi tanıyacak

Arçelik’in 1.050 metrekarelik alana kurulu Asmaçatı mağazası, müşterisini içeri girerken tanıyacak. Akıllı panolarla kişiye özel kampanya teklifleri sunacak. Mağazaların içerisinde deneyimleme alanları olacak. Müşteriler bu alanlarda mağazada yemek pişirip en yeni teknolojileri deneyimleyebilecek. Dünyaca ünlü yemek ve teknoloji uzmanları müşteriye eğitim verecek. Can Dinçer, mağazaları bir yaşama alanına çevireceklerini belirterek, müşteriyi mağazada daha fazla tutacaklarını söyledi.