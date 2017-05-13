Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mercedes-Benz Türk, 8.4 milyon euro yatırım yapacağı Aksaray’daki yeni Ar-Ge merkezinin temelini attı. 40 bin metrekare alana kurulu Ar-Ge merkezi, Daimler içerisinde araç yol testi ve mühendisliği konusunda tüm dünyaya hizmet veren tek merkez olacak. Mercedes Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Kapasite artırmaya yönelik yatırımımız da tamamlandığında Aksaray’dan kamyon ihracatımızı 1 milyar euroya çıkaracağız, toplam ihracatımız ise 2018’de 2 milyar euro olacak” dedi. Sülün geçtiğimiz yıl yapılan 35 milyon euroluk mühendislik ihracatının da artacağını belirtti.

Dün Aksaray’da yapılan temel atma töreninde konuşan Mercedes- Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, 50 yılda toplam 1 milyar euroluk yatırım yaptıklarını, bu güne kadar İstanbul’da 80, bin Aksaray’da 230 bin adet kamyon ürettiklerini söyledi. Her 2 otobüsten birini ve her 3 kamyondan 2’sini ürettiklerini vurgulayan Sülün, sanayi sektöründe en fazla kurumlar vergisi veren şirketlerin başında geldiklerinin de altını çizdi. Sülün, “6 bin 300’ü bize bağlı 4 bin 500’ü bayilerimize bağlı 10 binin üzerinde istihdam sağlıyoruz. 2009 yılında ilk Ar-Ge merkezimizi kurduk. Yeni Ar-Ge yatırımımız temellerini atıyoruz. Yatırım bittiği zaman 1 milyar euroluk kamyon ihracatı yapacağız. 2018 sonunda toplam ihracatımız 2 milyar euro olacak. Mühendislik de ihracat ediyoruz. 2016’da 35 milyon euroluk mühendislik ihracatı gerçekleştirdik. Yeni Ar-Ge merkezimizle bu rakam artacak” diye konuştu. Geçtiğimiz yıl 19 patent başvurusu yaptıklarını da aktaran Sülün, bu sayının artacağını söyledi.

MÖLLER: TÜRKİYE YÜKSEK KALİTELİ ÜRETİM YAPIYOR

Mercedes-Benz Kamyon Test Grubu Direktörü Dr. Hannes Möller de Daimler-Chrysler Kamyon Grubu’nun Türkiye’deki ilk Ar-Ge merkezini 1986 yılında 4 kişilik Ar-Ge ekibiyle kurduğunu 2017 yılında bu rakamın 250’ye ulaştığını söyledi.

Aksaray’daki Ar-Ge merkezinin araç yol testi ve mühendisliği konusunda tüm dünyaya hizmet veren tek merkez olduğuna dikkat çeken Möller, “Bu bizim Türkiye ve Türk mühendislerine olan güvenimizi gösteriyor. Türkiye yüksek kaliteli üretim yapıyor. Devam eden yatırımlarımızla Aksaray daha da gelişecek” diye konuştu.

2018 YILINDA AÇILIYOR

Aksaray’da 40 bin metrekarelik alana kurulacak yeni merkez, toplam 8.4 milyon euro yatırımla hayata geçirilecek. Uzmanlık alanı emisyon ölçümü, yakıt ekonomisi, dayanıklılık testi, prototip üretimi, güvenirlilik onayı olacak merkezin 2018 ortalarında işletmeye alınması planlanıyor.

4 TRİLYON DOLARLIK PAZAR

Törende konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girmeyi planlayan Türkiye için Ar-Ge yatırımlarının büyük önem taşıdığını dile getirdi. Taşıt araçları üretiminde Avrupa’da 5’inci, dünyada ise 15’inci sırada yer alan Türkiye’nin bu tip yeni yatırımlarla 4 trilyon dolarlık dünya otomotiv pazarından aldığı payı artıracağını söyledi.



Kaynak: Dünya