Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de “15 Temmuz darbe girişimi” sürecinin ardından yaşanan büyük sıkıntılardan biri de, işsizlik oranının tırmanışa geçmesi olmuştu. Reel piyasalardaki bozulmayla birlikte işsizlik oranı çift haneye çıkmış ve ocakta yüzde 13’e kadar yükselmişti. Söz konusu veriyi 3 ay geriden açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin gerçekleşmeleri duyurdu. İşsizlik oranı şubatta, bir önceki aya göre 0,4 puan geriledi ve yüzde 12,6’ya çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat’ta istihdam seferberliğini başlatmış, 2017’de 2 milyon yeni istihdam hedefiyle bütün patronları elini taşın altına koymaya çağırmıştı. Hükûmet de diğer taraftan devreye girmiş, SGK prim teşviki, vergi indirimleri, yeniden yapılandırma, hibe ve kredi kanallarının açılması gibi iş dünyası ve KOBİ’ler için birçok tedbiri devreye sokmuştu. Bu tedbirler meyvelerini vermeye başladı ve istihdam edilenlerin sayısı şubatta, geçen yılın aynı dönemine göre 500 bin kişi artarak 26 milyon 956 bin kişiye ulaştı. Bu dönemde sadece tarım sektöründe çalışan sayısı 160 bin kişi yükseldi.

Bu arada ülkede işsiz sayısı, 3 milyon 900 bin kişi olarak gerçekleşti. Bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı da, geçen yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 32,8 oldu. Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lina Barokas “Şubatta 500 bin kişinin iş sahibi olduğunu görüyoruz. Bunun çoğu tarım dışı sektörde gerçekleşti. İstihdam seferberliğinin etkilerini yavaş yavaş görmeye başlamış olabiliriz” dedi.



Kamunun payı geriliyor

2017 yılının ilk çeyreğinde kamunun toplam istihdamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 558 bin kişi oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 55,2’si hizmetler, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 18,7’si tarım,

yüzde 6,7’si de inşaat

sektöründe...