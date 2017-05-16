İstanbul Kapalıçarşı'da 141,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 141,30 liradan, 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 945 liradan, 129 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 133 liradan, 909 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 927 liradan, 454 liradan alınan Yarım Ziynet 464 liradan, 227 liradan alınan Çeyrek Ziynet 232 liradan satılıyor.
Çeyrek altın 232 lira oldu
16.05.2017 - 12:20 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 12:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 141,30 lira oldu.
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473886 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/473886.aspx
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