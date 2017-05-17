Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Bain & Company işbirliğiyle hazırladığı ‘Yurtdışı Yatırım Endeksi’ raporunu açıkladı. Buna göre, Türkiye'de makro koşulların zorlaştığı 2016 yılında Türk şirketlerin yurtdışına sıfırdan yatırım ve satın alma birleşme işlemlerinin toplam 6,4 milyar dolara ulaştığı görülüyor.

Bu rakamın 2,8 milyar doları 85 sıfırdan yapılan yatırımdan, 3,6 milyar doları ise 40 adet satın alma ve birleşme işleminden.

Rakamlar 2015'e göre de artışa işaret ediyor; 2015'te 52 sıfırdan yatırımın karşılığı 2,4 milyar dolar ve 35 satın ama ve birleşmenin karşılığı 3,5 milyar dolar olmuştu.

ORTALAMA İŞLEM HACMİ DÜŞTÜ

Diğer taraftan 2015'te sıfırdan yatırımların 4,61 milyon dolar olan ortalaması 3,29 milyon doalra geriledi. Satın alma ve birleşmelerde ise ortalama 1 milyon dolardan 900 bin dolara düştü.

10 YILDA 28 MİLYAR DOLARLIK SATIN ALMA, BİRLEŞME İŞLEMİ

2016 yılı ile birlikte son 10 yılda Türk şirketleri yurtdışında toplamda 290 adet 28 milyar dolarlık birleşme ve satın alma işlemi gerçekleştirmiş oldu.

2016'da 3 SEKTÖR ÖN PLANDA

2016'da üretim, lojistik, turizm ve gıda sektörlerine yatırım ön plana çıkarken bölgesel olarak Asya-Pasifik bölgesinde artış, Orta Doğu ve Avrasya bölgelerinde düşüş dikkat çekiyor.

ASYA-PASİFİK'TE 2 KAT ARTIŞ

DEİK raporunda, geçen yıla nazaran Asya-Pasifik bölgesine yatırım akışında 2 kat artış olduğu tespitine yer veriliyor.

Raporda, "Ekonomi gündemimizde fazla rasyonel olmayan sebeplerle ikinci planda kalmış dünyanın bu sıcak yatırım adresi önemli fırsatlarıda hala barındırmakta. Ciddi bir Müslüman nüfusa da sahip bu ülkelere dönük gerek siyasi gerek ekonomik ilişkiler son bir yılda önemli mesafe katetmiş durumda. Şangay İşbirliği Örgütü Enerji Kulübü Dönem Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hindistan ve Çin ziyaretleri, kurumsal holdinglerimizin gerçekleştirdiği sıfırdan yatırımlar ve şirket satın alımları ile müteahhitlik şirketlerimizin bölgeye dönük aktif ilgisi önemli adımlar olarak nitelendiriliyor. Listeye girmeyi başaran Çin, Hindistan, Endonezya ve Malezya yatırımcıların radarına giren önemli adresler olarak karşımıza çıkıyor." deniliyor.

RUSYA İÇİN BEKLENTİLER DAHA İYİMSER

Orta Doğu ve Avrasya bölgelerinin ise Türk menşeili yatırımlarda ciddi düşüş yaşadığına dikkat çekilirken, "En fazla Türk yatırımını barındıran Rusya ile düzelmeye başlayan ilişkiler, yeni dönemde bu bölgenin bir önceki seneye nazaran biraz daha iyi değerlendirilmesine sebep oluyor. Endeks sonuçlarında da bir önceki yıla kıyasla Türki Cumhuriyetleri ve Rusya kendine önemli yer ediniyor." değerlendirmesi yer alıyor.

"TÜRK ŞİRKETLERİN PERFORMANSI OLUMLU"

DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı ve Bain & CompanyŞirket Ortağı Volkan Kara'nın rapora dair yorumlaru şu şekilde:

“Bu yılki raporumuzun bulgularından da görüleceği üzere önceki yıla kıyasla küresel yatırım akışlarında hafif bir dalgalanma yaşandığı görülse de yurtdışına giden Türk yatırımlarında son yıllarda yakalanan hızın fazla altına inilmemiştir.

Cılız küresel ekonomik ve ticari büyüme altında küresel yatırım akışları ise 2016 yılında yüzde 13 düşerek yaklaşık 1,52 trilyon dolara laştı. Küresel birleşme ve satın almalar yüzde 13’lük bir artış ile 831 milyar dolara ulaşarak, 2007 krizinden sonraki en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Ne var ki yeni yatırımlar sınırlı sayıda ülkede gerçekleştirilen büyük altyapı projelerinin tetiklemesi ile bir önceki yıla göre ancak yüzde 5 artış göstererek 810 milyar dolara ulaştı.

Bu bağlamda Türk şirketlerinin dış yatırımlarda 2016 performansını olumlu değerlendiriyorum.Endekste son dönem Türk yatırımcılarının davranışlarına paralel olarak yatırım adreslerinin seçiminde; başta Balkan ülkeleri ve komşu coğrafyalar olmak üzere, organik ticari bağı olan ülkeler ve politik ilişkilerin hareketlendiği ülkeler öne çıktı. Üretim, turizm, altyapı, enerji, gıda ve perakende ise en fazla yatırım yapılan sektörler oldu.” Dış yatırım temasına yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek;“Kendi değer zincirinde üst basamaklara tırmanmak isteyen şirketler için dış yatırımlar elzem bir konu olmakla beraber, Türk ekonomisinin yapısal sorunlarını aşma noktasında sıçrama tahtası olabilir”