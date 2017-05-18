Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl - Türkiye gündeminde son aylarda ilk sıralarda yer alan ve sadece nisan ayında bütün mecralarda 8 bini aşkın habere konu olan gıda enflasyonuyla ilgili tepkilere sanayiciden cevap geldi. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz; bilen, bilmeyen herkesin fikir yürüttüğünü, gıda sanayiinin haksız biçimde enflasyonun sebebi olarak hedef tahtasına oturtulduğunu söyledi. Kopuz “Birileri ‘Vurun abalıya’ misali sürekli ve düzenli şekilde, âdeta gıda sanayicilerini itibarsızlaştırma projesi yürütüyor. Bunlar işe yarasa, ‘Eyvallah’ diyelim ama yaramıyor. Çünkü söylediğin doğru değil arkadaş! Tarım, yapısı itibarıyla mevsim şartlarından doğrudan etkilenen bir sektör. Kuraklık ya da aşırı yağışlar gibi olumsuz hava olayları, ürün arzında düşüşlere yol açmakta, bu da fiyat artışlarını beraberinde getirmektedir. Üstelik tarım arazileri de yıldan yıla giderek daralmakta ve toprak bozulmaları sebebiyle verim düşmektedir” dedi.



Son yıllarda büyük şehirlere göçün arttığını hatırlatan Kopuz, şöyle devam etti: Anadolu’da üretim azaldı. İnsanımız toprağın efendisiydi, şimdi büyük şehirde modern köle oldu. Bugün hükûmet yetkilileri bile fiyatları dizginlemek için ‘ithalat’ diyor! Burada üretimin önemi çıkıyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında oluşturulan Gıda Komitesinin çalışmaları çok önemli. Komitenin, arza bağlı olarak tarım ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı alacağı tedbirlerin başarıya ulaşması, insanımızın daha ucuza gıda tüketmesini sağlayacağı gibi, sanayinin tedarikte yaşadığı sıkıntıları da hafifletecektir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın tarıma elverişli ovaları, tarımsal SİT alanı olarak koruma altına almaya çalışması da takdire şayandır. Her aracılar dedik, stokçular dedik, ama problemi çözemedik. O zaman planlı bir şekilde üretimi artırmalıyız, o zaman enflasyonda düşüşü görürüz.