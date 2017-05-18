Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK İZMİR - İzmir’de son dönemde bir biri ardına büyük projeler hayata geçiren Folkart Yapı’nın Bornova’daki yeni projesi olan Folkart Incity görücüye çıktı. 32 bin metrekare alanda hayata geçirilen Folkart Incity, 8 bloktan oluşuyor. Tamamlandığında 475 milyon liralık yatırım değerine ulaşacak projede 700 daire ile 42 ticari alan bulunuyor. Konut fiyatlarının 239 bin liradan başladığı Folkart Incity’de teslimler 30 Eylül 2019’da yapılacak. Bornova Yeni Kent Merkezi Bölgesi’nde hayata geçirilen projede; sütüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri sunuluyor.



4 BİN İSTİHDAMA ULAŞACAK

Projenin tanıtımında konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yatırımlarıyla İzmir’in ekonomisine önemli katkı sunduklarını ifade ederek, “İnşaat alanında bizimle bağlantılı tüm yan sektörleri hareketlendiriyoruz” dedi. Folkart’ın Incity dâhil 13 projeyi bir arada yürüttüğünü belirten Sancak “Bu 13 projenin toplam yatırım değeri tam 4 milyar 352 milyon Türk Lirası’dır. Bu projelerde şu an için 1.500 kişinin üzerinde insan çalışıyor. Bu sayı önümüzdeki aylarda başlayacak dev projelerle 4 bini bulacak” diye konuştu.



315 BİN RİSKLİ YAPI VAR

Folkart Incity’nin bulunduğu alanda yeni bir kent merkezinin kurulduğuna işaret eden Mesut Sancak “Bu projeyle birlikte bu alana 2 bin 500’e yakın konut, ofis, çarşı birimi ürettik. Görüşmelerimiz sürüyor. Hedefimiz bu yeni kent bölgesinde bir kaç yıl içinde 5 bin civarında ek birim üretmektir” şeklinde konuştu. Kentsel dönüşümü Liva markasıyla yürüttüklerini de kaydeden Sancak, “İzmir’de 315 bin yenilenmesi gereken konut var. Kentsel dönüşümde en büyük oyunculardan olmak istiyoruz” dedi.



HEDEF LONDRA, PARİS, MIAMI...

Bursa, Balıkesir Aydın gibi illerde yatırım yapacaklarını ifade eden Mesut Sancak; Londra, Miami, Paris gibi yerlerde de proje yapmak istediklerini vurguladı. Sancak “Türk müteahhitlerinin neler yapabileceğini göstermek için Londra’da bir proje yapmak istiyoruz, görüşmelerimiz de sürüyor” ifadelerini kullandı.



YÜZDE 1 KDV İLE SATILACAK

Folkart Genel Müdürü Metin Sancak, kentsel dönüşüm projesi olan Incity’de yüzde 1 KDV uygulandığını hatırlattı. Sancak, projede stüdyo dairelerin 239 bin, 1+1’lerin 337 bin, 2+1’lerin 574 bin, 3+1’lerin 849 bin, 4+1’lerin 1 milyon 349 bin liradan başladığını söyledi. Projede daire büyüklükleri brüt 45 ile 240 metrekare arasında değişiyor.