Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan (PÜİS) yapılan açıklamaya göre, Tüpraş çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı gazyağının litre fiyatına 9 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar, geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde; litre fiyatı 3,72 liradan 3,81 liraya çıkacak.
Gazyağına zam yapıldı
18.05.2017 - 17:28 | Son Güncelleme: 18.05.2017 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gazyağının litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı
Etiketler : gaz yağı,
474589 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/474589.aspx
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