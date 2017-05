Türkiye Gazetesi

Rusya ile yaşanan uçak krizinin turizme verdiği yaralar hızla sarılırken, bu yıl turizmcilerin yüzünü güldürecek ilk rakamlar Türk Hava Yolları’nın Rusya operasyonundan geldi. THY, önümüzdeki 6 aylık turizm sezonunda sadece Moskova’dan bir milyonun üzerinde yolcu taşıyacak, tüm Rusya’dan ise uçak hadisesinden önceki rakamları da çok geride bırakarak 2 milyonu geçeceği bildirildi. Turizm sezonun açılması ile birlikte Antalya – Moskova güzergâhına 10 tane ilave sefer koyan THY, yıl boyunca her gün İstanbul-Moskova arasında dört ve her gün bir Antalya-Moskova uçuşunun yanı sıra haftada dört gün de Ankara-Moskova uçuşu gerçekleştirmeye başladı. THY, sadece Moskova’dan ilave seferleri ile sezon sonuna kadar Antalya’ya yaklaşık 850 bin kişi taşıyacak. St. Petersburg ve Ufa kentlerine de her gün bir Antalya ilave seferi koyan THY, bu uçuşlar ile birlikte sadece Antalya’ya bir milyonu aşkın yolcu taşımış olacak. Rusya’da toplam 10 kente uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları, Moskova dışında St.Petersburg ve Kazan’dan İstanbul’a her gün, Ekaterinburg, Rostov, Soçi, Stavropol’dan haftada 4, Varonej, Samara ve Ufa’dan ise haftada 3 sefer gerçekleştiriyor. Bu şehirlerden Antalya’ya ise Moskova dışında St. Petersburg ve Ufa’dan Mayıs-Kasım ayları arasındaki turizm sezonunda her gün uçuyor. THY, bu uçuş grafiği ile yıl sonuna kadar ise tüm Rusya’dan bu yıl 2 milyonun üstünde yolcu taşıyarak yeni bir rekora imza atacak.