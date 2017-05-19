Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BD başkanlık seçimlerinde “Trump geliyor” korkusuyla sarsılan piyasaları bu defa “Trump gider mi” endişesiyle sert dalgalandı. ABD’nin gizli bilgilerini Rusya’ya vermekle suçlanan Donald Trump’ın görevden alınabileceğine yönelik spekülasyonlarıyla etkisiyle dolar Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalarda hızla yükselişe geçti. Önceki gün 3,54 seviyeleri gerileyen dolar dün 3,64 seviyesine kadar çıktı. Gün içinde en yüksek 3,6405 seviyesini gören kur 3,62 seviyesine kadar geriledi. Borsa yüzde 0,6 değer kaybıyla 95 bin seviyelerine doğru gerilerken, 144,8 olan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 değer kazancıyla 144,7 liradan tamamladı. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın ise 5 lira artışla 243 liradan işlem görüyor.

Piyasalardaki dalgalanmaların ABD’de siyasetinden kaynaklandığını ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör, “Geçtiğimiz yılın kasım ayında piyasaların beklemediği bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı olan Donald Trump yeniden gündemdeki yerini aldı. Başta ekonomi olmak üzere birçok alanda önemli vaatler veren Trump, siyasi riskler ile karşı karşıya kaldı. Trump’ın Rusya’yla ilgili önemli bağlantılarının yer aldığı soruşturmanın derinleşmesi ve FBI başkanı James Comey’i görevden almasının yankıları devam ediyor. Yeni bir politik risk ile karşı karşıya kalan Trump’ın ekonomiye yönelik söylediği vaatlerinde yerine getireceğine artık soru işaretleriyle bakılmaya başlandı. Trump’ın, ABD ekonomisini desteklemek için uygulayacağı mali politikalarının detaylarının henüz daha netleşmemesi ve vergi indirimine yönelik söylemlerinin belirsizliği piyasaları endişelendiriyor. Trump’ın görevden alınma ihtimallerinin bile piyasalarda konuşulmaya başlaması başta hisseler olmak üzere riskli varlıklardan kaçışı gündeme getirdi” dedi.

Gözgör, ABD’deki politik risklerin derinleşmesinin piyasalarda dengeleri değiştirebileceğini belirterek, “Aynı zamanda bu gelişmeler Amerika Merkez Bankasının (FED) Haziran ayında faiz yükseltme ihtimalinin azalmasına neden olabilir. Tüm bu gelişmelerin güvenli varlıklara olumlu yansımasını bekleyebiliriz. Bu yüzden başta gram altın olmak üzere tahvil, Japon Yeni gibi ürünler ön plana çıkabilir” diye konuştu.