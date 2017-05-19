Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından CES 2017’de görücüye çıkan dünyanın çarpmayan ilk ve tek kliması Samsung Wind-Free Türkiye’de satışa sunuldu. 21 milyon dolar Ar-Ge yatırımıyla geliştirilen Wind-Free rüzgârsız serinlik teknolojisi ile ortamı soğutarak klima kullanımı sebebiyle oluşan sağlık sorunlarının önüne geçiyor. Samsung Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlama Direktörü Mert Gürsoy, kullanıcılarının yüzde 86.6’sı, baş ağrısı yapması ya da klima rüzgarının doğrudan vurması gibi nedenlerle klimayı boş alana üfleyecek şekilde ayarladıklarını belirterek, “Wind-Free, önce odayı Normal Soğutma Modu’nda soğutuyor ve oda sıcaklığı istenilen düzeye ulaştığında otomatik olarak Wind-Free Rüzgârsız Serinlik Modu’na geçiyor. Bu sistem, hızlı soğutma sistemi ile kıyaslandığında enerji tüketimini yüzde 72’ye kadar düşürüyor. Ayrıca kullanıcılar Smart Home uygulaması ile cep telefonu üzerinden klima sıcaklığını ayarlayabiliyor” dedi. Klimanın 2.999 lira fiyatla satışa sunulacağını belirten Gürsoy, pazara ilişkin verileri de paylaştı. Geçen yıl Türkiye’de klima pazarının adet bazında yüzde 25, TL bazında ise yüzde 47 büyüdüğünü dile getiren Gürsoy, “Bu yıl klima alanında yüzde 9 olan pazar payımızı Wind-Free klima ile yüzde 14’e taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.