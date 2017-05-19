Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları dün kapanışta ne kadardı? Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237,54 liradan, gram altın ise 144,99 liradan işlem görüyor. Sürekli düşüş ve yükselişlerle yatırımcılarını şaşırtan altın fiyatlarında nasıl bir değişiklik yaşanacak? İşte piyasalarla ilgili güncel bilgiler...



Altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 144,8 liraya seviyesine kadar çıkan altının gram fiyatı, şimdi yükselişe geçerek 147,40 liradan tamamladı. Gram altın, dolar/TL'deki değer kazancına paralel bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 1 artışla 146,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240,46, Cumhuriyet altını 986,00 liradan alıcı buluyor.



ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili tedirginlikler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, altının ons fiyatı 1.263,21 ile 1 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatında kâr satışları görülebileceğini belirterek, "Altının ons fiyatı yükselişlerini sürdürebilmesi için 1.260 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor." dedi.



Bu hafta için altının gram fiyatında 146 lira seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ettiklerini aktaran Memiş, geri çekilmelerde ise 147 lira seviyesinin güçlü bir destek konumunda olduğunu belirtti.