Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Hükûmetin yılda 500 bin konutluk kentsel dönüşüm hedefiyle tüm Türkiye’de eski yapılar birbiri ardına yenilenirken, dönüşüm hamlesi markalı proje üreten firmalardan çok mahalle arasında iş yapan küçük müteahhide yaradı. Kentsel dönüşüm sürecini değerlendiren EYG Grup İcra Kurulu Başkanı Ömer Faruk Çelik “Büyük firmalar arazi geliştireceğiz diye hevesle işe başladı. Ama bina bazında işleri küçük müteahhit yaptı. Eskiden vatandaş eski evini satar, büyük firmaya gider bir miktar da borçlanıp ev alırdı. Şimdi eski evini veriyor, hatta üstüne para alıyor ve evini yeniliyor. Hâl böyle olunca büyük müteahhide gelen müşterinin önü kesildi” dedi.

ÜRETİCİ SAYISI ALICIYI GEÇTİ

Pazardaki üretici sayısının alıcıyı geçtiğini kaydeden Çelik, dönüşümle birlikte pazara giren firma sayısının 3 kat arttığını söyledi. Kentsel dönüşümün riskli alanlarda yapılmamasını eleştiren Çelik “Depremden Avcılar etkilendi ama en çok dönüşüm projesi Bağdat Caddesi’nde. Şimdi biz Cadde’de eski evi mi yenileyeceğiz, vatandaşın yıkılmak üzere olan evini mi. Dönüşüm ruhu sil baştan değişmeli” şeklinde konuştu. Vatandaşın, kamunun ve gayrimenkul firmalarının fedakârlık yapması gerektiğini kaydeden Çelik “Üst gelir grubunun yaşadığı yerde vatandaş kendi apartmanını kendi yenilemeli. Asıl riskli olan alanda kamu ve büyük firmalar öncülük etmeli. Mesela 1.000 konut olan yere 2.000 ev olmamalı. Ülkede 600 bin konut müşterisi var ve 1 milyon konut üretiyorsanız dönüşüm bu sektörün önünü bir süre sonra tıkar” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar dönüşümle arttı

Kentsel dönüşümün riskli binaların yenilenmesi yerine arsa geliştirme yolu olarak görüldüğünü belirten Çelik, şöyle konuştu: Müteahhit 100 daire dönüştürecekse emsal artışı isteyip 200 daire yapıyor. Yüzde 50 pay hak sahiplerine veriliyor. 500 lira kâr yapacaksa ev fiyatını 1.000 lira arttıracak, çünkü yarısı hak sahiplerinin... Konut fiyatları dönüşüm projeleri sebebiyle artıyor.

ÜMRANİYE’YE 445 MİLYONLUK YENİ PROJE

Ömer Faruk Çelik, EYG Grup’un Ümraniye’de aldığı arsaya ve geliştireceği projeye ilişkin de bilgi verdi. Brüt alanı 45 bin 980 metrekare olan arsa üzerinde 250 konut planlanıyor. Projeden yaklaşık 445 milyon TL ciro hedefleniyor.