Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, ustasından dondurma, kayınpederinden tatlı yapmayı öğrenen, lakabı adeta marka haline gelen "Tatlıcı Ali Dayı" lakaplı Ali Özdemir, çocukluğundan beri pazar yerlerinde dondurma ve tatlı satarak yediden yetmişe herkesin ağzını tatlandırıyor. Özellikle ilçede pazarların kurulduğu yerlerde satış yapan 50 yaşındaki Özdemir'e vatandaşlar "Tatlıcı Ali Dayı" diye hitap ediyor. Yanında çırak olarak başladığı ustasından dondurma, kayınpederinden de tatlı yapmayı öğrenen Özdemir, 37 yıldır her Sabah saat 04.00-05.00'te güne başlayıp, ürünlerini hazırlıyor.

Özdemir, AA muhabirine, çocukların genelikle dondurma, büyüklerin ise tatlı tercih ettiğini belirterek, küçük yaşta öğrendiği işini 37 yıldır aksatmadan sürdürdüğünü söyledi.İlçede seyyar satış yaptığını, vatandaşların kendisini "Tatlıcı Ali Dayı" diye çağırdığını ifade eden Özdemir, "Dondurma işi bana ustamdan kaldı. Küçük yaşta babam beni çırak diye göndermişti. Tatlı işini de rahmetli kayınpederimden öğrendim. Tek başıma 37 yıldır Sındırgı'da bu işi aktif bir şekilde yapmaktayım. Her sabah 04.00'te, 05.00'te kalkıp işe koyuluyorum. Dondurma ve tatlımı hazırlıyorum. Belirli aşamalar bittikten sonra 10.00 veya 11.00 gibi satışa çıkıyorum." dedi.

"KALİTELİ YAĞ, UN VE SÜT KULLANIYORUM"

Ürünlerinin 37 yıldır aynı lezzete olmasının kullandığı malzeme ve ölçülerden kaynaklandığını aktaran Özdemir, dondurma ve tatlıları ustalarından gördüklerini aynı şekilde yapmaya özen gösterdiğini ifade etti. Özdemir, şöyle konuştu:

"Ürünlerim günlük yapılıyor. Malzemeler de günlük. Kaliteli yağ, un ve süt kullanıyorum. Özelikle süt direkt üreticiden günlük alınıyor. Çünkü tatlının ham maddesi su, süt, yumurta, şeker. Tulumba ve irmik tatlısı için un ve irmik kullanıyorum. Bu tatlıları 200 derecede 1 saat kadar pişiriyorum. Dondurmada da önce sütü alıp, kaynatıyorum. 120 dereceye gelene kadar kaynatıyorum. Daha sonra salebini, şekerini katıyorum. Soğutmaya bırakıyorum. Soğuduğunda makineye atıyorum ve kıvama gelmesini bekliyorum."

Satış için genelde pazar yerlerini tercih ettiğini dile getiren Özdemir, "Günlük ortalama 70-80 kilogram tatlı, 60-70 kilogram kadar da dondurma satıyorum. Şu anda limonlu, karamelli, kahveli, sade, çilekli, orman meyveli ve frambuazlı olmak üzere 7 çeşit dondurmamız var." diye konuştu.

MÜŞTERİLER MEMNUN

Müşterilerden Musa Tümer (62), farklı bir yere taşındığı için eskiye oranla daha az tatlı alabildiğini söyledi. Tümer, "Ali Dayı'nın özelikle tulumba tatlısına çok alıştım. Çok güzel bir tatlı. Sürekli müşterisiyim. Ali Dayı'dan önce burada kayınpederi Veli Dayı satış yapıyordu. Yani biz Veli Dayı'nın tatlılarıyla büyüdük." dedi.Yeşim Özcan (16) da "Küçüklüğümden beri babam ve dayım bize bu tatlılardan alır. Biz de artık neredeyse her gün bu tatlılardan yiyoruz." ifadesini kullandı.Naciye İlhan (16) ise "Ali Dayı'nın dondurmalarını tercih ediyorum. Tatlıları çok güzel olabilir ama ben dondurma seviyorum. Bu meydandan geçince kesinlikle dondurma alıyorum." diye konuştu.