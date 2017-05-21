Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eroğlu Gayrimenkul, bu yaz teslim edilecek Skyland İstanbul’daki Sky Rezidanslar için “0 peşinat 3.300 TL taksitle” ya da “50 ay şirket bünyesinde ödeme” avantajıyla konut sahibi olma imkânı sunuyor.

1+0’dan 4+1’e kadar her ihtiyaca uygun farklı daire seçenekleri sunan Skyland İstanbul’da; lüks ve konforlu detaylara sahip Sky Rezidanslar ve geniş balkonlu Teras Evler stresten uzak bir hayat sunuyor.

Sky Rezidanslarda bulunan çeşitli sosyal imkânlar; kapalı ve açık yüzme havuzu, fitness, wellness ve spa mekânlarının yanı sıra farklı lezzetleri bir arada sunacak Gastro Court alanında 25 kafe ve restoranıyla 3500 araçlık otoparkı ve proje alanına iki farklı giriş gibi detaylarıyla konforlu bir hayat sağlıyor.

İLK DEFA SATIŞA ÇIKACAK SUİTE REZİDANSLAR

Üstün standartlarda bir yaşam sunan Skyland İstanbul’da ilk kez satışa sunulacak 3. Etap C Blok Suite Rezidanslar, 1+0’dan 4+1 kadar farklı daire seçenekleri sunuyor.

4+1 daireler için dubleks seçeneği de sunan Suite Rezidanslar, geniş peyzaj manzarası ve oyun alanlarıyla çocuklu aileler için uygun seçenekler arasında yer alıyor. Merkezi lokasyonu, havaalanları, metro istasyonuna ulaşım kolaylığı, köprüler ve ana yollara yakınlığı ile Skyland İstanbul Suite Rezidanslar, sakinlerine lüks bir yaşam vadediyor.