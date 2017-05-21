Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırıları nedeniyle evleri ağır hasar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından yapımına başlanan bin 830 konutun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Yüklenici firma ekipleri, yolların geçeceği güzergâhları açarak, temel çalışması yaptı. İş makineleriyle kamyonlara yüklenen hafriyat, alanın dolgusu için belirlenen yere taşındı. Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, devletin, terör mağdurlarının uğradığı zararların karşılanması için yoğun çalışma içinde olduğunu aktardı. Söz konusu çalışmaların zarar tespit komisyonu tarafından yürütüldüğünü ifade eden Kaşıkçı, şöyle konuştu:

Evi ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın evi kaç metrekare ise o kadar metrekarelik ev veriyoruz. 100 metrekare ise 100, 200 metrekare ise 200 metrekarelik ev vereceğiz. Yeni modern evlerin yapımının startını verdik. Bu yılın sonunda inşallah bu konutların teslimini gerçekleştireceğiz. Bin 830 konut yapımı için üç firma çalışıyor. Sadece konutlar değil, oradaki iş yerleri, camisi, çocuk parkları, oyun alanları, sosyal donatıların tamamı ihale edildi.