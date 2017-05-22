Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsanların en temel ihtiyaçları arasında yer alan barınma, konut piyasasını da her zaman gündemde tutuyor. Fiyatlar, plan, proje, çevreye duyarlılık, malzeme kalitesi gibi unsurlar, konut projeleriyle ilgili sürekli tartışılan konular arasında başı çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde son yıllarda fiyatların yükselmesi, oldukça küçük metrekarelerde daire üretimini körükledi. Yıllar önce 1+1’ler ile başlayan bu trend, son zamanlarda otel odası gibi 1+0’lara dönüştü. Bırakın bir aileyi, yetişkin bir bireyin dahi yaşayamayacağı bu dairelere, artık inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitlerden de tepkiler yükseliyor.

İKİ SANDALYE, BİR SALON!

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, İstanbul’da yapılan 45 metrekarenin alındaki daireleri eleştirerek “Şehir içinde küçük konut projeleriyle öne çıkan bazı firmalar, bu işin suyunu çıkarmaya başladılar. Rekabet anlamında, kârlılığı da yukarı çekmek için o kadar küçük konutlar yaptılar ki, satış sonrası hiç memnuniyet yok. Alan kişiler de ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Planlı Alanlar Yönetmeliği Taslağı, net alanın en az 28,50 metrekare olmasını zorunlu kıldı. Keşke 45 metrekarenin altında yapılması yasaklansa. 30 metrekarelik bir dairede, insanın yaşaması mümkün değil. 1+0’larda da yaşanması mümkün değil. Bu işe ilk başladığımdan beri, brüt 65 metrekarenin altında, net 45 metrekarenin altında daire yapmadım. Net 44-45 metrekare bandı altında 1 kişi bile yaşayamaz. İki adet sandalye koyuyorsun ve salon bitiyor. Böyle projeler var” diye konuştu.

Az kazanın ucuz konut üretin

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, bugüne kadar İstanbul’da orta ve alt gelir grubuna yönelik çok sayıda konut ürettiğini ve isteyen her firmanın bunu yapabileceğini vurguladı. Özyurt “Elimde sihirli değnek yok. Genel anlamda piyasaya baktığınızda, son 10 yıldır inşaat sektörüne çok oyuncu girdi. Çok para kazanmak için sektör dışından geldiler. Ama Türkiye’nin yüzde 90’ının gelir durumu da belli. Bu işin sırrı, az kazanmaya razı olmaktan geçiyor” şeklinde konuştu. Lüks konutlarda balon oluştuğunu da belirten Özyurt, şöyle devam etti: Eskiden olsa satılırdı, şimdi o standartta çok konut var, ama o kadar insan yok. Bağdat Caddesi fiyatları bile aşağıya doğru gidiyor. Metrekaresi 7 bin liranın üzerindeki konutlarda şişme var.