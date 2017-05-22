Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Honda NSX, hızlanma, fren ve dönüş olmak üzere dinamik performansın her aşamasını en üst seviyeye taşımak için elektro motorlu hibrit sistem ‘Sport Hybrid SH-AWD’yi kullanan dünyanın ilk süper spor otomobili olarak ön plana çıkıyor. Ön aksta iki ve arka aksta bir adet olmak üzere toplam üç elektrikli motora sahip olan NSX, aynı zamanda arka tarafında konumlandırılan çift turbo beslemeli 3,5 litrelik V6 benzinli bir motora sahip. Toplamda 581 PS güç ve 646 Nm’lik tork değer üreten NSX bu sayede araç içindeki sürücü ve yolcuya ciddi oranda G kuvveti uygulamasına neden oluyor. 9 ileri DCT şanzıman arka aksa anlık tork desteği sağlayan ‘Direct Drive Motor’ (DDM) ismindeki elektrikli motor ve 3,5 litrelik V6 motorla. Ön tekerleklerde ise Twin Motor Unit (TMU) adında elektromotorlu farklı bir yapı devreye giriyor. Bu yapı ön sol ve ön sağ tekerlekte 37’şer PS güç aktarımı yapan iki adet elektrikli motordan oluşuyor. Sadece hızlanma anında ek bir tork üretimi gerçekleştirmekle kalmayan TMU aynı zamanda dört tekerlekten çekiş (AWD) fonksiyonu da sunuyor.