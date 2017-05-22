Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’deki yoğun şehirleşme, araç sahibi olanların sayısını da artırıyor. Hâl böyle olunca daha çok ulaşım yatırımına ihtiyaç duyuluyor. Son 15 yıla baktığımızda yapılan işlerin büyüklüğünü görmek mümkün. Saatler süren, geçit vermeyen sarp dağlar tünellerle delindi, İstanbul’da denizin altından önce metro, ardından motorlu taşıtlar geçmeye başladı, Boğaz üçüncü gerdanını taktı. Üç katlı tünel için ihale yapılırken 1915 Çanakkale Köprüsü için çalışmalar hızlandı. Diğer iller hem demir hem kara yolu ile birbirine bağlanıyor. Türkiye’yi birbirine bağlayan bu dev projelerin, yani kara yolu mega projelerinin yatırım bedeli, 161 milyar dolara ulaştı. Bu bedelin TL karşılığı ise 576 milyar lirayı buldu. Bu tutar, 130 ülkenin millî gelirini geride bırakan dev bir bedel olarak kayıtlara geçti. İşte bu dev projelerin arkasındaki gizli ‘dev’ kahramanlar görücüye çıkıyor. Yollar Millî Komitesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı 24-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Ankara Congresium’da gerçekleşecek. 160 firmanın katılacağı fuarda, yüksek teknolojili, çevre dostu sistemler, teknolojiler, inşaat teknikleri tanıtılacak. Bu sayede Türkiye’deki şirketlerin iş hacmi de artırılacak.

Dev projelerin süper teknolojileri sergileniyor

Hayata geçirilen ulaştırma projelerine yenilerinin ekleneceğini söyleyen MCI Fuarcılık Genel Müdürü Ufuk Tümer yeni teknolojilerle bir anlamda gövde gösterisi yapılacağına dikkat çekti. Hayata geçirilen projeler için makine tasarımları da yapıldığını dile getiren Tümer, fuara proje, müşavir ve müteahhitlik firmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan uzman mühendisler, akademisyenler; makine ve malzeme üreticileriyle tedarikçilerin uluslararası bağlantı yapmasının beklendiğini ifade etti.

Son 2 yılda açılan yol 80 yılda açılana bedel

Sadece son 2 yılda trafiğe açılan tünel uzunluğu, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 2003 yılına kadar yapılan tünel uzunluğunun yaklaşık 2 katı. Yani yüzde 198 fazlası. 2023 yılına kadar 9.071 adet köprü ve viyadüğün hizmete açılması hedefleniyor.

Avrasya Tüneli’nde 13,7 metrelik makine

Mega projeler devreye girince insan, makine, teknoloji ve hız rekorları da birbirini izliyor. Mesela, Avrasya Tüneli inşaatında sadece bu projeye özel dizayn edilmiş, 13,7 metre çapında dünyanın en geniş 6 tünel açma makinesi kullanıldı. Fuarda bu ve benzeri teknolojiler sergilenerek dünyaya güç gösterisi yapılacak.