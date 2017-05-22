Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücesoy İnşaat yönetim kurulu başkanı Cem Yücesoy kaba inşaatın yüzde 40’ının tamamlandığını belirterek projedeki dairelerin şimdiden yüzde 45 satış rakamına ulaştığını söyledi. Satış ofisi ve örnek daire tanıtım toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Yücesoy Mühendislik yönetim kurulu başkanı Cem Yücesoy, “Kuzeyleşehir yüzde 45’lik satış rakamına ulaştı. Bu bölgnin daha gelişmesini sağlamak amacıyla büyümeye gittik. 250 konut daha ilave ediyoruz. Toplamda 650 konut yapacağız. 150 milyon lira olan yatırım değeri 250 milyon liraya çıkıyor. 10 bin metrekare inşaat alanı var. Kaba inşaatın yüzde 40’ı bitti. Hey ay 10 bin metrekare kaba inşaat yapıyoruz. İlk defa bu kadar büyük bir proje girdik. Burası İzmir’in en çok konuşulan bölge olacak. Toplamda 20 bin konut yapılacak buraya. Çevreyolu bağlantısı olacak. Plastik organize sanayi burası için ciddi potansiyel. Çok lüks, ferah daireler yaptık. İzmir ortalamasının üstünde satış ortalaması yaptık. Bizden lansman fiyatıyla daire alanlar 6 ayda yüzde 20 kazandı. Bu bölgedeki arsa fiyatları bizim projemizden sonra yüzde 100 değerlendi” diyerek Ulukent Bayraklı’da ve Bornova’da yeni projelerinin olacağını aktardı.