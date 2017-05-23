Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, yurt dışında konut edinmek isteyen yabancıların tercih ettiği ülkeler arasında başı çekerken, çok sayıda Türk de Avrupa ve ABD’de ev satın alıyor. Yabancı konut yatırımcısının Türkiye’deki gözde şehri İstanbul olurken, ABD’den mülk edinen Türklerin favorisi Miami oldu. ‘Mütekabiliyet Yasası’nın 2012’de yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de yabancıya konut satışında önemli ölçüde artış görüldü. Yabancılara 2013’te 12 bin 181, 2014’te 18 bin 959, 2015’te 22 bin 830, 2016’da ise 18 bin 189 konut satışı yapıldı. Geçen yıl yabancıların aldığı 18 bin konutun yaklaşık üçte biri İstanbul’da satıldı. İstanbul 5 bin 811 rakamı ile birinci olurken 4 bin 352 konut ile Antalya ikinci, bin 318 konut satışı ile de Bursa üçüncü oldu. Türkiye’de konut sahibi olanlar arasında Iraklılar ilk sırada bulunurken, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya ve İngiltere vatandaşları ilk beşte yer aldı.

IRAKLILAR İSTANBUL’U SEÇTİ

Gayrimenkul brokeri Ümit Demir, yabancıların Türkiye’den konut satın alma trendinin yaklaşık 10-15 yıl önce başladığını belirterek, İngilizlerin Didim ve Fethiye, Almanların Alanya, Rusların ise Kemer’i tercih ettiğini söyledi. Irak’ta yaşanan iç karışıklıklar nedeniyle 4-5 yıldır bu ülke vatandaşlarının Türkiye’den konut satın almaya başladığını, büyük oranda İstanbul’u tercih ettiğini kaydeden Demir, bu yılın üç ayında yabancıların İstanbul’dan bin 478 konut satın aldığını, yabancıya konut satışında İstanbul’un payının yüzde 16’dan 35’e çıktığını kaydetti.

ABD’DE 75 BİN DOLARA EV

Türkiye, yabancı yatırımcının gözdesi olmaya devam ederken çok sayıda Türk ise ev sahibi olmak için ABD’yi tercih etti. ABD’de gayrimenkul brokerlığı işiyle uğraşan Ersan Songur, geçen yıl yaklaşık bin-bin 500 Türk vatandaşının ABD’de konut sahibi olduğunu dile getirerek, Türkler için Miami ve New York’un gözde lokasyonlar olduğunu ifade etti. Songur “Miami’de 75-100 bin dolara ev bulmak mümkün. Bu evler istenirse kiraya da verilebiliyor” şeklinde konuştu. Türkler, bu yılın ilk çeyreğinde Barcelona’da ise bin 56 konut satın almıştı.