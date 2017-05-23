Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enflasyonda son yıllardaki artışın en önemli sebepleri arasında gösterilen gıda fiyatlarındaki artış, son şekli verilen tedbirlerle dizginlenecek. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda enflasyonunu düşürecek ilave tedbirleri yakın zamanda devreye alacaklarını belirterek “Bu kapsamda bakliyat gibi talebin kısmen de olsa ithalatla karşılandığı ürünlerde kapsamlı bir üretim planlaması yapıldı. Başta sera teşvikleri olmak üzere taze meyve ve sebze üretimini teşvik eden uygulamalar da yeni strateji çerçevesinde devreye girecek” dedi. Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin geçen hafta bir dizi toplantı gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, üretimde sürdürülebilirliği ve gıda arz zinciri üzerindeki yapısal sorunları gidermeyi hedeflediklerini, diğer yandan enflasyonda işlenmemiş gıda kaynaklı kısa vadeli risklere odaklandıklarını açıkladı. Şimşek “İlgili kurumların gerçekleştirdiği teknik çalışmalara göre, alınacak tedbirler işlenmemiş gıda kaynaklı riskleri sınırlandırarak enflasyonun tek haneye gerilemesine ve oynaklığın azalmasına katkı sağlayacak, takip eden yıllarda ise gıda enflasyonunu enflasyon hedefi ile uyumlu seviyelerde tutacak. Bu tedbirleri yakın zamanda devreye sokacağız” ifadelerini kullandı. Şimşek’in verdiği bilgiye göre, Komite sık sık toplanarak gelişmelerin takibini yapacak, gerektiğinde yeni kararları uygulamaya alacak.

Sebzede fiyat artırana cironun yüzde 10’u ceza

Domates, biber gibi yaş sebze ve meyve başta olmak üzere, gıda ürünlerindeki aşırı fiyat artışları Rekabet Kurumunu da harekete geçirdi. Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak “Meyve ve sebzedeki fiyat artışları konjonktürel ya da don, kuraklık, doğal afet gibi nedenlerden kaynaklanmıyor. Bize ulaşan bilgi ve belgeler var. Cironun yüzde 10’una kadar ceza kesebiliriz” dedi. Torlak, “Tüketicinin cebinden çalmaya yönelik her türlü rekabet ihlali, karşısında Rekabet Kurumunu bulur” ifadesini vurgularken, kendilerine gelen bilgiler üzerine araştırma yaptıklarını, ürün ayırmaksızın hale giren yaş sebze ve meyvelerin tamamını inceleyeceklerini söyledi.

İşte kararlar

¥ ÜRETİM ARTACAK: Hububat ve kırmızı et üretiminde önemli artışlar var. Bakliyat için üretim havzaları belirlendi. Taze sebze ve meyve için de üretim artışını amaçlayan sera teşviki devreye girecek. Üretim arttıkça gıda enflasyonu riski azalacak.

¥ İTHALAT FRENİ: Dönemsel hareketler hâlinde dış ticaret tedbirleri, ihtiyatlı olarak devreye alınacak ve aşırı fiyat artışına izin verilmeyecek. Böylelikle hem üretici hem tüketiciyi korunacak.

¥ SOĞUK ZİNCİR: Taşıma sırasındaki fireleri ve fiyat artışını önlemek için tarladan markete soğuk zincir şart olacak. Paketlenen gıdalar soğuk hava depolu kamyonlarda taşınacak.

¥ TAŞIYANA DESTEK: Besinlerin soğutuculu araçla taşınması sağlanırken, bu işi yapan kişilere geçiş döneminde destek verilecek. Lojistik işi yapanlara teşvir verilecek.

¥ ARACI AZALACAK: Fiyatları artıran unsurların başında gelen aracılık maliyetlerini düşürmek için üretici birlikleri güçlendiriliyor. Lojistik süreçte yapılacak iş birliği, çiftçinin tüccara olan bağımlılığını da azaltacak.