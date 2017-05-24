Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Faruk Bingöl

Sabancı Holding’de 2003 yılından beri çeşitli iştiraklerde yöneticilik yapan ve bu yılın nisan ayında ‘CEO’ olarak göreve başlayan Mehmet Göçmen, şirkette yeni bir dönemi başlatıyor. Ekonomi gazetecileriyle bir araya gelen CEO Mehmet Göçmen, “Gelişen insan profilini, rekabet koşullarını, Türkiye’nin ihtiyaçlarını gözeterek, Yeni Neslin Sabancı’sını kurguluyoruz. Artık eski iş modelleriyle yeni nesli yönetemeyiz. Yabancı ortaklarımızın hepsinde, yeni iş modellerinin geliştirilmesi konusunda önemli çabalar var. Bu sebeple bilgiyi ve teknolojiyi, yeni iş modellerimizin ortasına yerleştiriyoruz. Ancak yaptığımız, bununla sınırlı değil. Faaliyet gösterdiğimiz enerji ve perakendede, 30 milyon bireyin datasını oluşturuyoruz. Buna göre strateji geliştiriyoruz. Ve yetenek yönetimi... Beşeri sermayemiz, en büyük itici gücümüz. Ortaklarımız, artık daha genç nesillerden oluşmaya başlıyor. Türkiye, bu yeni nesillerle ve yeni nesil iş modelleriyle, daha fazla değer üreten bir ekonomiye kavuşabilecek” dedi.

5-10 YILLIK PLAN YOK

Türkiye’nin en büyük probleminin istihdam olduğunu vurgulayan Mehmet Göçmen, şöyle devam etti: Yatırımlarımız hızla devam ediyor. Dünyada devam eden belirsizlik ve dalgalanmalar Türkiye’yi de etkiliyor. Ancak belirsizliklere takılamayız. Çünkü yeni dünya düzeninde belirsizlikler hep olacak, önemli olan böyle ortamda yatırımları yapabilmek. Artık 5-10 yıllık planlar yapmak yok. Gelişmelere göre anında reaksiyon geliştirebilmeliyiz. Biz de öyle yapıyoruz, risklerimizi minimize ederek yatırımlarımızı sürüklüyoruz. 2017 yılı ile ilgili 4,5 milyar TL’lik yatırım açıklamıştık. Şimdi bunu 500-700 milyon TL artırıyoruz. Enerji sektöründe gerçekleşecek bu ek yatırımla birlikte, 2017’de 5 milyar TL’nin üzerinde yatırım yapacağız. Bununla birlikte istihdamımız da artacak. Türkiye her yıl yüzde 6-6,5 büyümek zorunda. Yoksa yeterince istihdam üretemeyiz.

Günde 30 like almayan genç huzursuz oluyor

Gençlerin artık hayata bakışının çok farklı olduğunu anlatan Mehmet Göçmen, “Y jenerasyonu ‘like’ edilmekten hoşlanıyor. Günde en az 30 defa ‘like’ alacak, aksi halde mutsuz oluyor. Hâlâ yılda bir performans analizi yapıyoruz. Böyle devam edersek, gençler ‘benimle ilgilenmiyorlar’ diye söylenir. Neden sorusunu daha fazla soran, sürekli geri bildirim almayı seven, almadığı zaman da umutsuzluğa kapılan yeni bir insan profili ile karşı karşıyayız” dedi.

Borsada yüzde 40 ucuz işlem görüyoruz

Sabancı Holding’in borsada yüzde 40 ucuz işlem gördüğünü söyleyen Göçmen, şöyle devam etti: 10 milyar dolarlık aktifimiz var, ama borsa değerimiz 6 milyar dolar. Doğru değerlendirilmiyoruz, yeni dönemde bir hedefimiz de bu. Aktiflerimiz yüzde 45 finans, yüzde 25 enerjide. Döviz açığımız yok, Enerjisa’da bunu çok iyi yönettik. Yerli oto ile ilgilenmiyoruz ancak Temsa, akıllı otobüs üretiyor. Arabayı monte etmektense, akıllı aksamları üretmek daha önemli...