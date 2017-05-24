Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Sanayiciyi uçuracak Üretim Reform Paketi’nde sona gelindi. Meclis komisyonunda görüşmeye açılan tasarıyla üretim ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılarak, sanayicinin mali yükünün azaltılması, yerli üretimin desteklenmesi ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması öngörülüyor.

Paketle birlikte ilk etapta 2017 yılında 8 şehrin sanayi sitelerinin taşınması planlanıyor. Toplamda ise 135 sanayi sitesinin yani 63 bin 649 işyerinin taşınması hedefleniyor. Bu sanayi sitelerinin toplam taşıma maliyeti 19 milyar lira olarak dikkat çekiyor.

Zeytinlik Kurulu karar verecek

Yeni reform ile Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu kurulacak. Bir bölgede sanayi bölgesi oluşturulacaksa bunun kurulup kurulmamasına Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu karar verecek. Zeytinlik sahalarında herhangi bir şekilde hayvan otlatılmasına izin verilmeyecek. Hayvan otlatana 5 bin lira ceza verilecek. Madde ile bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım imkanı tanındı. Ancak bu noktada bazı şartlar getirilecek. Sahaların yatırıma açılması için alternatif alan bulunmaması, Kurulun uygun görmesi ve Tarım Bakanlığı’nın izin vermesi gerekecek.

Organize Sanayi Bölgeleri’nde altyapı ve lojistik ağı geliştirilecek. Doğalgaz dağıtım lisans kapsamı içerisinde yer alan OSB’lerin talebi hâlinde doğalgaz altyapı ihtiyaçlarının lisans sahibi dağıtım şirketleri tarafından karşılanması sağlanacak. Ayrıca fabrika, liman gibi üretim tesisleri ile planlı sanayi alanlarının demir yolu bağlantısı ve iltisak hatları yapılacak.

Büyük yatırıma özel alan

OSB, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi sitesi için uygun sanayi alanları belirlenecek. Bu alanlardan uygun görülenlerin altyapıları yapılacak. Paket kapsamında büyük yatırımlar için özel endüstri bölgeleri ve yatırım adaları kurulacak.

Denize endüstri bölgesi

Arazi şartları çok uygun olmayan yerlerde deniz doldurma yoluyla endüstri bölgesi kurulacak. Trabzon Arsin bölgesinde bu şekilde sahilde yaklaşık bin 500 dönüm arazide endüstri bölgesi kurulacak. Yaklaşık 15 metre derinliğe kadar denizde dolgu çalışması yapılacak.

Verimsiz ürünlere ceza

Sanayiciyi ilgilendiren bir diğer düzenleme ise enerji verimsiz ürünlerle ilgili. Bu tip ürünler denetlenerek uygunsuzluk durumunda idari yaptırımlar uygulanacak. İdari para cezası miktarlarının alt ve özellikle üst sınırları artırılacak.