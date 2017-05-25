Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Son bir yılda yüzde 50’ye yakın artış gösteren demir fiyatları, inşaat maliyetlerini önemli ölçüde artırırken, sektör temsilcileri zammın kapıda olduğunu belirtiyor. Geçen yılın ocak ayında İstanbul’da ton fiyatı bin 100 lira seviyesinde olan ince inşaat demiri, aynı yılın mayıs sonu itibariyle bin 480 liraya yükselirken, yılın son ayında bin 850 lirayı gördü. Demir fiyatlarındaki artış 2017’de de devam etti. Demirin tonu Ocak 2017’yi bin 780 liradan kapatırken, nisanda yapılan referandum sonrası 2 bin lira seviyesini aştı. Deprem yönetmeliklerinin de etkisiyle demir talebi ‘zorunlu’ olarak artan inşaat sektörü, demir fiyatlarında yaşanan yüksek artışı sonbahara kadar fiyatlara yansıtmaya hazırlanıyor.

FİYAT 9, MALİYET 17 ARTTI

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, demiri bulmada sıkıntı yaşamadıklarını, zaman zaman çeşit bulmada sorun olduğunu kaydetti. Fiyatların çok yükseldiğini anlatan Elmas, “Tonu 2 bin lirayı geçti. Geçen yıl şubatta bu bin 200 liraydı. Bu inşaat maliyetlerine yansıdı ama konut fiyatlarına yansımadı. Geçen yılın martından bu yılın martına konut fiyat artışları yüzde 9-10 arasında. Ama inşaat maliyetlerindeki artış yüzde 17 mertebesinde… Yani konut fiyatlarına yansıyacak yüzde 9’luk bir marj var. Ne kadar bir sürede yansır, piyasa ne kadar kaldırır bilemiyorum ama yaz aylarında ufak ufak yansır. Baharda da yansımaya başladı ama daha düşük yüzde 1-2 mertebesinde. Yarısından çoğu eylül, ekimden önce gelir” dedi.

BETONUN ÖNÜNE GEÇTİ

İnşaat demirinde kilo başına 1,2 lirayla, 2 liranın toplam maliyette çok ciddi fark oluşturduğunu kaydeden Altan Elmas, çıkarılan deprem yönetmelikleriyle demirin inşaat içerisindeki payının çok arttığını, fiyatların yükselmesiyle de bunun maliyetleri önemli ölçüde artırdığını anlattı. İnşaat maliyetlerinin yüzde 30’unu kaba yapının oluşturduğunu belirten Elmas, bunun yarısından fazlasının demire döndüğünü ve toplam inşaat maliyetinin yüzde 10’undan fazlasını demir harcamasının oluşturduğunu ifade etti. Elmas, “Eskiden beton maliyeti, demirin önündeydi. Şimdi ciddi anlamda demir, betonun önüne geçti” şeklinde konuştu.

Dört ayda 440 bin ev satıldı

Türkiye genelinde konut satışları yılın ilk 4 aylık döneminde yüzde 7 artışla 440 bin 226’ya yükselirken, nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 114 bin 446 oldu. İpotekli konut satışları nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artış göstererek 43 bin 334 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. İlk defa satılan konut sayısı da yüzde 10,8 artarak 51 bin 988 oldu.

Yabancıya satış nisanda yüzde 2,7 arttı

Yabancılara yapılan konut satışı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak bin 624 olurken, 4 aylık satış 4 bin 894 olarak gerçekleşti. Yabancıya konut satışında, Nisan 2017’de ilk sırayı 571 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 385 konut ile Antalya, 109 konut ile Bursa izledi. Nisan ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 245 konut satın aldı. Irak’ı sırasıyla, 185 konut ile Suudi Arabistan, 169 konut ile Kuveyt izledi.