İstanbul Kapalıçarşı'da 144 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 144,20 liradan, 949 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 965 liradan, 131 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 135 liradan, 927 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 946 liradan, 463 liradan alınan Yarım Ziynet 473 liradan, 232 liradan alınan Çeyrek Ziynet 237 liradan satılıyor
Çeyrek altın 237 lira oldu
25.05.2017 - 13:16 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 144,20 lira oldu.
Etiketler : çeyrek altın,ekonomi haberleri,
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