Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö.faruk Bingöl

Türkiye’de son aylarda sokağın en önemli gündem maddelerinden biri, çift hanelerde seyreden enflasyon... Özellikle yüksek gıda fiyatlarından hem üretici, hem tüketici hem de düzenleyici otoriteler şikâyetçi. Her gün alınacak tedbirler tartışılıyor, bazıları hayata geçiriliyor. Problemin temelinde yatan sebeplerden biri de, tarladaki mahsulün daha üretim aşamasında neredeyse yarısının zayi olması... İşte tam da bu noktada ‘etkin tarla yönetimi’nin önemi ortaya çıkıyor. Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden Bosch, tarlaya da el attı ve bu konuda teknolojik bir çözüm üretti. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, yeni çözümü şöyle anlattı:

Azalan tarım alanlarını ve suyu, artık daha verimli kullanmalıyız. Bosch, geliştirdiği sensörlerle, çiftçilerin tarlaya uzaktan ve anında müdahale etmesini sağladı. Avrupa’da şu anda aktif olarak kullanılan ve şimdi Türkiye’ye de getirdiğimiz bu teknoloji ile, çiftçiler, toprağın nemini, hava durumunu, ürünün sıcaklığını dijital değerleriyle anlık olarak görecek. Eğer ürün kuruysa, tek tuşla sulama sistemlerini çalıştıracak. Aşırı ısınma varsa, yine bir komutla çadırları indirip ürünlerini koruma altına alabilecek. Böylece verim artacak, ürün kaybı en düşük seviyede kalacak. Türkiye’de bugünden itibaren tarlalarla, seralarla bu teknolojiyi paylaşmaya başlıyoruz. Bugün nesnelerin interneti, artık üretim sürecinde bütün makineleri, ürünleri, sistemleri ve insanları birbirine bağlıyor. Biz de bu gidişatı gördük ve şimdiden ağa bağlı endüstri teknolojilerini sağlıyoruz. Dünya genelinde nesnelerin internetine yönelik pazar, 2020’ye kadar 250 milyar dolarlık bir değere ulaşacak. Biz sadece 2016’da, 27 milyon adet, ağdan bağlanan ürün sattık. Her yıl yüzde 35 büyüyen bu pazarı Türkiye teşvik etmeli.

Hedef yüzde 10 büyüme

Bosch Türkiye 2016 yılında, bir önceki yıla oranla yüzde 14 büyürken cirosu 12 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl 7 milyar TL hacimle 40’a yakın ülkeye ihracat yapan şirket, Türkiye’nin genel ihracatına yüzde 1,5 oranında katkı sağladı. Bosch Türkiye 17 bin çalışanıyla, dünyada Almanya, Çin, Hindistan ve ABD’den sonra beşinci büyük ülke konumunda bulunuyor. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young “İlk çeyrekteki rakamlara baktığımızda da, bu yılın sonunda yüzde 10’luk büyüme gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.