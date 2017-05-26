İstanbul Kapalıçarşı'da 145,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 145,70 liradan, 959 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 975 liradan, 132,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136,50 liradan, 937 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 956 liradan, 468 liradan alınan Yarım Ziynet 478 liradan, 234 liradan alınan Çeyrek Ziynet 239 liradan satıldı.
Çeyrek altın 239 lira oldu
26.05.2017 - 17:29 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı serbest piyasada 145,70 lira oldu.
Etiketler : çeyrek altın,ekonomi haberleri,
476926 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/476926.aspx
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