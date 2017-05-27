Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağ ilçelerinden Orhaneli'nin yüksek kesimlerinde yetişen ve büyük kısmı yurt dışına ihraç edilen Napolyon kirazını 23 Nisan’da yağan kar vurdu. Uzun yıllar sonra nisan sonunda yağan kar sebebiyle çiçek açma döneminde olan kiraz ağaçlarının çiçekleri yandı. Erken açan kirazlar ise kurtuldu.Orhaneli ilçesinin Fadıl, Sırıl, Çakmak, Çatalsöğüt, Oylaz ve Belenören köylerindeki kiraz ağaçlarının meyvelerinin kar sebebiyle yüzde elli oranında zarar gördüğü bildirildi. Bu köylerde yılda 2 bin ton kiraz üretilirken, bu sene dondan bin ton kiraz zarar gördü. Buna bağlı olarak kiraz fiyatları geçen yıla nazaran yüksek seyrediyor.

Geçen yıl ihracatçı firmalara kilosunu 3 liradan satan üreticiler, bu yıl kirazların zarar görmesi sebebiyle fiyatların yüksek olacağını belirtti. Fadıl Muhtarı Osman Oruç, “Bu yıl 23 Nisanda yağan kar sebebiyle çiçek açma döneminde olan kirazlarımız zarar gördü. Fadıl, Sırıl, Çakmak, Çatalsöğüt, Oylaz ve Belenören köylerinde her yıl 2 bin ton kiraz üretiliyordu. Bu yıl kar ve hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düşmesiyle bin ton kiraz zarar gördü. Çiftçimiz zor durumda. Her yıl ürünlerine Tarsim’den sigorta yaptıran üreticimiz, bahçesinde oluşan zararı tam karşılayamayınca sigorta yaptırmayı bıraktı. Köylülerin bankalara kredi borcu var. Bulunduğumuz köyler kırsal kesim ve tek geçim kaynakları kiraz. Devletimizden üreticilere yardımcı olmasını bekliyoruz” dedi.