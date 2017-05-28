Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AGS Medikal tarafından 2011 yılında Trabzon’da kurulan diş implantı fabrikası, 6 yılda 36 ülkeye yaptığı ihracatla Türkiye’nin yüksek teknoloji ürünleri ihracatında önemli bir başarı elde etti. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) onay alan yerli diş implantları, 37’nci ülke olarak ABD pazarına girecek. AGS Medikal Yönetim Kurulu Başkanı Görkem Serçe “İlk etapta Los Angeles, Miami ve New York ofislerimizi faaliyete geçireceğiz, 2018 yılının ikinci yarısına kadar bu ülkedeki bayilik sayısını 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Amerikan pazarına giriş yaptıktan sonra burayı üs olarak kullanarak Orta Amerika ülkelerine ihracat yapmak istiyoruz. İsviçre’nin Yverdon kentindeki fabrikamız da kısa bir süre önce üretime başladı. Teknolojik değeri yüksek ürünler konusunda Türkiye’nin gücü var. Biz de Türkiye’nin gücünü bu alanda tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Ülkemizin implant alanında dışa bağımlılığını azaltmaktan dolayı büyük gurur yaşıyoruz” diye konuştu. İSTANBUL İHA