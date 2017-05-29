Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi - Yurt dışı büyüme hedefleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Rusya’da 44’üncü mağazasını açan Koton, hedef büyüttü. Rusya’nın 21 şehrinde 44 mağaza ile faaliyet gösteren Koton, 1000 kişiye istihdam sağladığı ülkede, ilk 5 hızlı moda markası arasında yer alıyor. Bu yıl sonunda 110 milyon dolar ciro hedefiyle Rusya pazarındaki büyümesini sürdürmeyi hedefleyen şirket, şimdiye kadar ülkede 50 milyon dolar yatırım yaptı. Ülkede ulusal çapta ilk reklam kampanyasına da start veren Koton’un Fehriye Evcen’le çekilen ‘beyaz jean’ filmi de mayıs ayında Rus tüketici ile buluştu. Rusya’nın 144 milyon nüfusu, dünyanın en büyük AVM yatırımlarını gerçekleştiren ülke olması gibi nedenlerle yurt dışındaki en stratejik pazarlardan biri olduğuna dikkat çeken Koton Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yılmaz “Rusya, Koton için Türkiye kadar önemli bir pazar. Burada çok hızlı büyüyoruz. 2016 sonu 39 olan mağaza sayımızı şu anda 44’e yükselttik. Bu yılı, 14 yeni mağaza açılışı ve toplam 53 mağaza ile tamamlayacağız. Son 3 yıl içindeki atılımımızla 21 şehirde faaliyet göstermeye başladık. Şu anda 50 bin metrekare mağaza alanımız, 1.000 çalışanımız var. Hem mevcut şehirlerde hem de nüfusu 500 bini aşan diğer şehirlerde tüm ülkeyi kapsayacak şekilde hızla büyümek üzere planlarımızı yaptık. 3 yıl içinde, mağaza alanımızı 150 bin metrekareye, çalışan sayımızı ise 3.000’e çıkaracağız” dedi.



ARAŞTIRMA SONUCU

Ruslar, markayı rakipsiz görüyor

Yılmaz Yılmaz, Rusya’da kadın tüketicilerin modayı çok yakından izlediğini, kendilerinin de kültürel kodlara çok iyi uyum sağladıklarını söyledi. Yılmaz “Rusya büyük ve özel bir ülke. Bu nedenle özel operasyonu gerekli kılıyor. Burada geçtiğimiz 15 yıl içinde toplumsal eğilimleri ve tüketici davranışlarını çok iyi analiz ettik. Tüketiciye yerel bir marka gibi ulaşır hale geldik. Özellikle güney bölgelerinde çok yüksek bilinirliğimiz var. Koton müşterilerinin yüzde 36’sı markayı rakipsiz görüyor. Yüzde 27’si ise favori markasının Koton olduğunu söylüyor” dedi.



2017 sonunda 1,1 milyar TL ciro

Yılmaz Yılmaz, 2017 büyümesinin yüzde 58’ini ise yurt dışında yapılan satışlardan beklediklerini söyledi. Yurt dışı cirosunda bu yıl yüzde 87, son iki yılda ise yüzde 150 büyüme kaydettiklerini söyleyen Yılmaz, “2017’de yurt dışı satışlarımızın toplamının 1,1 milyar TL olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz” dedi. Koton, Rusya, Orta Doğu, Orta ve Doğu Avrupa ile Afrika’nın ardından peş peşe Fransa ve Almanya pazarları ile Batı Avrupa’ya giriş yapmıştı.



4.200 metrekarelik dev mağaza

Moskova’nın güneyinde, Columbus AVM’de yer alan Koton mağazası, 4.200 metrekare alanıyla en büyük yurt dışı mağazası olma özelliğini taşıyor. İlk yurt dışı mağazasını Almanya Münih’te açan marka, bugün 193’ü yurt dışında, 293’ü yurt içinde olmak üzere 486 mağazada faaliyet gösteriyor.