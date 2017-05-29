Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda kilosu 10-12 liraya kadar yükselen domatesin fiyatı hızla düşüyor. Antalya hallerinde 80 kuruş olan, çiftçiden 30-40 kuruşa çıkan domates, tüketim merkezlerinde 2,5-4 liraya kadar geriledi. Nisan ve mayıs aylarında enflasyona sebep olarak gösterilen, tüketicinin cebini yakan domates, şimdi de üreticinin canını yakıyor. Havaların ısınmasıyla bollaşan ürün, 30-40 kuruştan satılmaya başlandı. Fiyat hızlı düşünce, maliyeti 1,20 lira olan domatesin üreticisi büyük oranda zarar etmeye başladı. Türkiye’deki örtü altı domates üretiminin en çok yapıldığı Kumluca’nın Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, “Domates fiyatları yüksekken çok pahalı diyenler şimdi ‘neden bu kadar ucuz’ demiyor. Çiftçi zarada, mağdur” dedi.



EKİM YÜZDE 25-30 AZALDI

Diğer yandan Rusya’ya ihracatta yaşanan problem sebebiyle Antalya’da domates ekimi, geçen yıla göre yüzde 25- 30 civarında azaldı. Rusya’nın ihracat yasağı nedeniyle ekimi azaltılan domates, kış mevsiminin de çok sert geçmesi nedeniyle verimde çok ciddi düşüş yaşanınca fiyatının yükselmesine sebep oldu.



Bir elde yüzde 100 artış

Kumluca’nın belediye başkanı ‘üretici mağdur’ diye şikayet etse de, üreticiden 30-40 kuruşa alınan domates, yüzde 100 fiyat artışıyla 80 kuruşu buluyor.



Antalya Halinde fiyatlar

Domates 70-80 kuruş

Salatalık 90 kuruş-1 lira

Patlıcan 1,10-1,40

Kabak 70-90 kuruş

Fasulye 1,50-1,70 lira

Biber 50-60 kuruş